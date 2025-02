Una delle “novità” della direzione Conti al suo secondo mandato è il ritorno delle Nuove Proposte a Sanremo. O meglio, non sono mai sparite, ma negli anni di Amadeus erano inglobate nella gara principale, una volta finito il percorso di Sanremo Giovani. Invece, in questo 75° festival, i quattro vincitori della “cantera” sanremese saranno protagonisti di una gara a sé stante, di cui oggi vedremo le due semifinali, mentre giovedì sera sarà incoronato il giovane vincitore.

La prima semifinale vede Alex Wyse e la sua canzone Rockstar contro Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Il primo è un reduce di Amici ma da cui ha saputo emanciparsi presto con un pugno di canzoni di successo, come Sogni al cielo, un album dal titolo Ciò che abbiamo dentro nel 2022 e delle fruttuose collaborazioni con Ermal Meta: Rockstar è un brano tipicamente indie-pop, secondo lo stile di Calcutta e Dente, che giostra lungo suoni e melodie non proprio originali ma perfettamente in grado di dialogare con la musica leggera contemporanea e lui ha già un attitudine matura.

Le sue sfidanti sono due giovani puntate verso l’urban, che hanno fatto convergere due percorsi paralleli: Vale LP da Napoli approda a X-Files partendo dalle piattaforme di musica sociale e poi ad aprire i concerti di Madame; Lil Jolie invece è di Caserta e si fa strada da indipendente per arrivare a collaborare con alcuni importanti nomi dell’hip-hop. Ad accomunarle, un’amicizia che dura da otto anni, partita proprio dalle loro camerette a sperimentare musica: si trovano insieme con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, brano che ammorbidisce i suoni su cui si sono formate le due, ma che su un andamento accattivante inserisce il tema del consenso e dell’educazione affettiva. Forse però un po’ troppo semplice, seppure l’alchimia fra le due sia vincente.

Un eventuale pronostico ci porta a scegliere in modo netto per Alex Wyse, per la canzone e il modo di comunicare con il pubblico, ma anche per la popolarità che potrebbe influenzare il voto da casa.