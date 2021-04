Alex Zanardi come sta? E’ cosciente e migliora/ Il figlio “Sarà percorso lungo”

ALEX ZANARDI COME STA? PARLA IL FIGLIO NICCOLÒ

Come sta Alex Zanardi? Cosciente e in miglioramento: lo riporta il figlio Niccolò, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica fornendo il quadro generale delle condizioni del papà, che dallo scorso giugno versa in gravi condizioni a causa di un incidente con un camion mentre si stava allenando con la sua handbike. A tale proposito, ieri è arrivata la richiesta di archiviazione per l’autista del tir, da parte della Procura di Siena.

Niccolò e la famiglia non hanno ancora commentato questa notizia ma il figlio ha voluto aggiornare sulla salute di Alex Zanardi, dicendo che “sono piccoli passi ma sappiamo che è un percorso lungo e ci vorrà molto tempo”. Zanardi è cosciente da alcuni mesi, e le condizioni stanno migliorando; Niccolò ha detto che ancora non si sa cosa Alex potrà tornare a fare, per il momento si può solo sperare in questi piccoli miglioramenti.

ZANARDI RICOVERATO A VICENZA?

Intanto, secondo un’indiscrezione riportata da Il Giornale di Vicenza, Alex Zanardi sarebbe ricoverato nella città veneta: a ospitarlo sarebbe infatti il reparto di riabilitazione dell’ospedale, nella sezione gravi cerebrolesi, diretto dal dottor Giannettone Bertagnoni, spostandosi dunque da Padova dove era stato portato. Lì sarebbe circondato dall’affetto dei familiari: non solo i figli ma anche e soprattutto la moglie Daniela Manni, che per prima ha sempre chiesto di mantenere il riserbo e la giusta privacy circa le condizioni del padre. Ora Alex Zanardi sta decisamente meglio rispetto a qualche mese fa, e bisogna sempre ricordare che nelle prime settimane ha lottato per la vita; l’incidente è stato grave, ma queste parole di Niccolò aprono forse un timido spiraglio sul fatto che Zanardi possa tornare, e magari anche riuscire a ritrovare concretamente le sue passioni. Questo, però, si vedrà con il tempo…

