ALEX ZANARDI INCIDENTE: COME STA/ “Frattura cranio? Meglio, altrimenti sarebbe morto”

È emerso un importante retroscena in merito alle condizioni di salute di Alex Zanardi e all’incidente in handbike per il quale ora è in coma farmacologico. A svelarlo è Max Franceschelli a “La Vita in Diretta Estate“: il fatto che l’impatto col camion abbia prodotto la rottura della scatola cranica potrebbe essere stato salvifico. Un dettaglio terribile ai più, invece i medici ritengono che altrimenti sarebbe morto in pochi secondi, forse 5, a causa dell’emorragia interna e della compressione che avrebbe quindi provocato. L’inviato, inoltre, ha spiegato che c’è moderato ottimismo tra i medici perché, a prescindere dai danni neurologici che potrebbe aver riportato, ha reagito molto bene: dal punto di vista fisico sta molto bene. Infatti, ha riportato la testimonianza del vescovo di Siena, il quale è stato a far visita: si aspettava un uomo sofferente invece ha visto “un gigante che lottava“.

In collegamento col programma di Raiuno anche Robusco Biagioni che è intervenuto con l’elisoccorso: “Pochi metri prima di arrivare ho capito che era Alex Zanardi, ma non ci facciamo influenzare da questo. Ho notato la sua corporatura e questo mi ha rassicurato. Vedere quel tipo di muscolatura mi ha fatto sperare, come se ci fosse una possibilità concreta per un suo recupero, come credo che ci sia“. In merito alle condizioni di Alex Zanardi invece non si sbilancia. “Cominciano a trapelare notizie positive. Non mi sorprende, ma non dobbiamo farci illusioni. Sono cautamente contento“. (agg. di Silvana Palazzo)

ALEX ZANARDI, COME STA: SETTIMANA DECISIVA…

È cominciata una settimana decisiva per Alex Zanardi: i medici devono decidere il risveglio dal coma farmacologico. L’ex pilota, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena, è in condizioni gravi ma stabili dopo l’incidente in cui è rimasto gravemente ferito il 19 giugno scorso. Era con la sua handbike sulla strada provinciale 146 nel comune di Pienza (SI), andando a sbattere contro un tir in transito. Per ora il campione paralitico resta intubato e in coma farmacologico. In queste ore i medici potrebbero però decidere di diminuire il dosaggio dei farmaci per risvegliarlo, così da valutare gli effetti del trauma cranico e facciale che ha riportato. Inoltre, potrebbero valutare la possibilità di un nuovo intervento neurochirurgo per riparare i “danni”. Già mercoledì prossimo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo staff medico interdisciplinare potrebbe prendere una decisione. Intanto prosegue la degenza di Alex Zanardi, sempre in prognosi riservata.

ALEX ZANARDI, COME STA: OMAGGIO MOGLIE A OBIETTIVO3

Al fianco di Alex Zanardi c’è sempre sua moglie Daniela Manni, che ieri ha reso omaggio agli atleti di Obiettivo3 che hanno concluso la grande staffetta di beneficenza in handbike voluta dal marito. «È stato bellissimo. Oggi Alex sono questi ragazzi. E non solo oggi, ne hanno tutti un bel pezzo dentro». Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. La donna ha voluto seguire l’arrivo finale della staffetta, a Santa Maria di Leuca, attraverso una videochiamata dalla Toscana, poi ha mandato quelle parole di affetto e vicinanza a tutti i presenti. Il marito Alex Zanardi aveva voluto fortemente la staffetta, Obiettivo Tricolore, partita venerdì 12 giugno da Luino, in provincia di Varese. L’iniziativa era stata lanciata per dare un messaggio di ripartenza dopo i difficili mesi del lockdown per la pandemia di coronavirus. Dopo aver tagliato il traguardo, ieri gli atleti si sono commossi pensando ad Alex Zanardi che in questo momento sta affrontando la sua sfida più grande.



© RIPRODUZIONE RISERVATA