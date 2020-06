Alex Zanardi, I messaggi vip dopo l’incidente/ Da Alessandro Gassman alla Littizzetto e Matteo Renzi

Forza Alex Zanardi, questa è la volta che si alza dai social dove, dalla tarda ora di ieri, utenti, fan e vip si sono uniti per mandare al campione un’ondata positiva e tanto sostegno dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto. La notizia si è diffusa in fretta così come le prime immagini dal luogo dell’incidente e subito si è capito che la situazione era molto complicata tanto che in molti si sono catapultati sui social per mostrare la propria vicinanza al campione. Non c’è colore politico, non c’è limite o confine nel settore dell’arte e nemmeno tra le persone, tutti tifano per colui che è riuscito a rialzarsi mostrando al mondo quanto è bella la vita anche quando non è comoda e facile. Nessuno vuole rinunciare al suo sogno, questo è certo, e l’unica cosa che tutti si sentono di dire è un Forza Alex Zanardi. In particolare, Matteo Renzi ha subito scritto: “Ieri il primo pensiero delle centinaia di persone che erano alla presentazione del libro a Montecatini è andato a lui: #AlexZanardi. Grande italiano, gigantesco campione”.

FORZA ALEX ZANARDI, I MESSAGGI VIP PER IL CAMPIONE

A lui si è unito anche Chef Rubio, da sempre attento e al centro di polemiche social e politiche, che mette da parte subito e scrive: “Non fa cazzate, tieni duro campione. #AlexZanardi #forzaalex“, e per quanto riguarda il mondo della recitazione tocca ad Alessandro Gassman tenere alta la bandiera al grido di: “Un grande abbraccio simbolico a #AlexZanardi per l’incidente che lo ha coinvolto. Non ci siamo mai conosciuti ,ma lo ritengo davvero un esempio di forza,generosità e positività per tutti. FORZA!!!!!!”. Chiude il cerchio la tv con i messaggi di Luciana Littizzetto e Che tempo che fa. La prima scrive su Instagram: “Forza Superman!!!” e la trasmissione di cui fa parte: “Il momento più difficile della mia vita? Quando a Berlino mi tolsero il respiratore. Il tentativo andava fatto, ma io ricordo le lacrime e lo sforzo per supplicare i dottori che mi ripiantassero quel tubo in gola.

I guai di tanti crescono, é vero. Ma per ora, abbiate pazienza.” – #AlexZanardi, siamo tutti con te”.

