Alex Zanardi, incidente handbike: come sta?/ Attesa la perizia sulla bicicletta

Alex Zanardi continua ad essere ricoverato presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni fisiche sono sostanzialmente stabili da quel maledetto venerdì sera, ormai una settimana fa, con il pilota bolognese stabile ma molto grave. Restano i dubbi circa il suo quadro neurologico, ma fino a che il 53enne resterà sedato non si potrà capire nel dettaglio la situazione. La prima novità di oggi è che non verranno emessi bollettini medici, così come chiesto espressamente dalla famiglia di Zanardi. Di conseguenza, si avranno novità sulla salute fisica dello stesso pilota solamente quando ci saranno realmente novità, sia in positivo quanto in negativo. Di pari passo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, e capire se la corsa fosse autorizzata o meno. Ieri è stato interrogato dalla procura di Siena il videomaker perugino che ha filmato la terribile sequenza dell’incidente di Alex, leggasi Alessandro Maestrini.

ALEX ZANARDI, COSA E’ SUCCESSO? IPOTESI DI REATO, LESIONI COLPOSE GRAVISSIME

L’uomo è stato ascoltato come persona informata dei fatti, e il suo video è stato prelevato e sequestrato dai carabinieri. Il filmato ha smentito per l’ennesima volta il fatto che Zanardi fosse al telefonino durante lo scontro col camion, visto che si vede chiaramente Alex con le due mani mentre pedala. Il prossimo step sarà la perizia sulla handbike H5, il mezzo speciale a tre ruote guidato dal pilota, per capire se si sia verificato un guasto tecnico prima dello scontro con il tir (si parla di un possibile cedimento di una ruota). Pare invece ormai appurato che la stessa handbike potesse circolare su strada, cosa già confermata dallo staff del progetto. Si cercherà inoltre di capire a quale velocità stesse andando Alex, e nel contempo, se la gara fosse autorizzata o meno dai vari comuni che ha toccato. L’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose gravissime, anche se al momento vi sarebbe un solo indagato, l’autista del camion contro cui si è scontrato Alex, che sembrerebbe però totalmente innocente. Obiettivo delle autorità, arrivare in tempi brevi a chiudere il caso.

