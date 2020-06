Alex Zanardi, incidente stradale in handbike: come sta/ “Travolto da camion, è grave”

Grave incidente stradale per Alex Zanardi: l’ex pilota è stato trasferito in ospedale. Sul posto è intervenuto infatti l’elisoccorso per procedere col trasferimento. Le informazioni su quanto accaduto sono poche e frammentarie. Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena nel corso di una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore“, viaggio che vede come partecipanti atleti paralitici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Oggi il percorso prevedeva l’arrivo a Montalcino. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146, all’altezza del comune di Pienza. Stando a quanto riportato da Repubblica, sarebbe coinvolto un mezzo pesante. Al momento non sono note le reali condizioni di salute di Alex Zanardi: il Corriere della Sera scrive che sarebbe stato travolto dal mezzo pesante.

ALEX ZANARDI, GRAVE INCIDENTE STRADALE

«Alex Zanardi è in gravi condizioni», scrive invece RadioSiena Tv, secondo cui l’incidente stradale è avvenuto più precisamente sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Dalle primissime ricostruzioni, pare che si sia trattato dunque di un sinistro tra Alex Zanardi e un camion. Altre informazioni le fornisce il Corriere di Siena, secondo cui Alex Zanardi è stato trasportato con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena. «A dare l’allarme sono stati gli atleti che stavano partecipando alla staffetta insieme a lui. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari che sono subito intervenuti. Ora lo stanno trasportando in ospedale. L’elisoccorso sta atterrando proprio in questi minuti», aggiorna Sky Tg24.



© RIPRODUZIONE RISERVATA