Alex Zanardi, medici provano a stabilizzarlo/ Come sta dopo crisi: quadro gravissimo

I medici del San Raffaele di Milano stanno cercando di stabilizzare Alex Zanardi. Non sono molte le notizie che trapelano sull’ex pilota di Formula 1, ma pare che abbia passato una notte tranquilla, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che oggi riferisce le parole trapelate dalla terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale di Milano. La situazione, dunque, non è precipitata, non ci sono segnali di peggioramento, ma le condizioni del campione sono e restano gravissime. Il quotidiano spiega che i neurorianimatori e l’infettivologo hanno tracciato un quadro clinico generale preoccupante dal punto di vista neurologico. Quindi, malgrado il fisico da atleta regga, il campione paralimpico resta in pericolo di vita, assistito da macchinari e farmaci e al momento in uno stato di incoscienza. Al suo capezzale restano la moglie Daniela e il figlio Niccolò, facendosi forza l’un l’altro.

ALEX ZANARDI, AL SAN RAFFAELE PROVANO A STABILIZZARLO

Da quando l’handbike di Alex Zanardi è finita contro un camion quel 19 giugno, sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita. Anche più complicata di quella da cui sopravvisse senza gambe. Dopo il ricovero all’ospedale di Siena, il coma farmacologico per un mese e i tre interventi chirurgici, la decisione del trasferimento al Centro riabilitativo di eccellenza Villa Beretta, in provincia di Lecco. Una notizia che ha ingannato tutti, perché si è pensato che il peggio fosse passato e invece la strada è in salita. Al San Raffaele, secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, parlano di «accertamenti diagnostici» e «piano terapeutico» per stabilizzare Alex Zanardi. Vogliono renderlo stabile dopo l’«intercorsa instabilità delle condizioni cliniche» tra giovedì e venerdì. Esami e terapie dopo la febbre alzatasi giovedì, ma anche l’attesa di segnali positivi su cui però nessuno si sbilancia. Ma la speranza è d’obbligo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA