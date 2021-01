Alex Zanardi, perizia incidente “Camion non ha invaso corsia”/ “Sconfinamento minimo”

Il camion con cui si è scontrato Alex Zanardi durante il terribile incidente del pilota dello scorso giugno 2020, non ha invaso la corsia opposta. E’ questo quanto si legge nelle conclusioni della perizia sull’incidente del campionato bolognese avvenuto lungo la strada provinciale tra Pienza e San Quirico D’Orcia, in provincia di Siena (Toscana). Stando a quanto stabilito dai periti, che hanno ricostruito lo scontro, il camion avrebbe oltrepassato la linea di mezzeria con uno sconfinamento “inferiore ai 40 cm” e ritenuto “minimo”, “stante il tipo di mezzo e la strada percorsa”.

La nuova perizia, integrazione richiesta a quella già effettuata in precedenza, “avrebbe risposto a sette nuovi quesiti – si legge su Rainews.it – come approfondimento alle conclusioni del pool di esperti nominati dei legali della famiglia Zanardi, l’ingegnere Giorgio Cavallin e della difesa del camionista indagato per lesioni gravissime, l’ingegnere Mattia Strangi”. Sempre sulla perizia si legge inoltre che la posizione del mezzo potrebbe essere stata dettata dalla “presenza di un ciclista davanti all’autocarro e dall’inizio di manovra di sorpasso dell’autocarro stesso, comunque consentita”.

ALEX ZANARDI “SINISTRO NON CAUSATO DA INVASIONE CORSIA”

Nella documentazione, che è stata depositata in procura negli scorsi giorni, si legge inoltre come lo stesso Zanardi avesse la tendenza ad allargarsi leggermente in prossimità di una curva, e di preciso come “Zanardi avesse la tendenza ad allargare e arrotondare la curva portandosi in prossimità della linea di mezzeria”. La conclusione del perito è che quindi il “sinistro si è verificato non a causa dell’invasione di corsia” del camion “ma a causa della presenza del veicolo”. Nelle prossime settimane verranno comunicate le decisioni della procura sulla posizione del camionista, ma è facile pensare a questo punto che lo stesso venga depennato dal registro degli indagati, o per lo meno, che la sua posizione si alleggerisca di molto. Nel frattempo Alex Zanardi sta migliorando sempre di più ed è notizia della scorsa settimana l’avvenuta comunicazione con la famiglia.



