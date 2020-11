Alex Zanardi trasferito a Padova: come sta?/ “Generale stabilità”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, vittima lo scorso 19 giugno 2020 di un grave incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana mentre era alla guida della sua handbike. L’ospedale San Raffaele di Milano ha reso noto che il campione paralimpico è stato trasferito all’ospedale di Padova e le sue condizioni sono stabili. Questo quanto recita il comunicato diffuso dalla struttura meneghina: «L’Ospedale San Raffaele informa che oggi Alex Zanardi è stato trasferito presso l’ospedale di Padova. Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare».

ALEX ZANARDI TRASFERITO DAL SAN RAFFAELE A PADOVA

Come già ricordato nel corso delle ultime settimane, Alex Zanardi fu trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 24 luglio 2020 e sottoposto a diversi interventi chirurgici. L’ex pilota di Formula 1 arrivò alla struttura meneghina in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica, come evidenziato nella nota diramata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre 2020: «Ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica. Negli ultimi due mesi, ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva». Il San Raffaele ha fatto gli auguri di un progressivo miglioramento clinico ad Alex Zanardi e alla sua famiglia, che per il momento non ha rilasciato dichiarazioni a proposito del trasferimento. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…



