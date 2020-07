Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva Milano/ Come sta? “Condizioni instabili”

Alex Zanardi è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il fulmine a ciel sereno all’ora di pranzo, con la notizia del trasferimento a causa di condizioni instabili. Lo ha fatto sapere la direzione sanitaria dell’ospedale Valduce di Como, a cui fa capo la struttura di riabilitazione di Costa Masnaga (Lecco), presso cui si trovava l’ex pilota di Formula 1 dopo il trasferimento dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. «In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il dottor Franco Molteni, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione specialistica Villa Beretta», dove Alex Zanardi era degente dal 21 luglio, e con gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dell’atleta, «con adeguati mezzi e adeguata assistenza», presso il reparto di Terapia intensiva del San Raffaele. La nota si conclude con una precisazione: «Non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso».

ALEX ZANARDI IN TERAPIA INTENSIVA AL SAN RAFFAELE

Dopo la graduale riduzione della sedazione e in seguito ai riscontri positivi, Alex Zanardi era stato trasferito dall’ospedale Le Scotte di Siena a Villa Beretta. Ma nelle ultime ore è emersa una «instabilità delle condizioni cliniche» dell’atleta di handbike, quindi si è deciso di procedere con un nuovo trasferimento, ma stavolta presso la Terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il ricovero d’urgenza nell’ospedale meneghino fa ovviamente scattare di nuovo l’allarme sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1 e quindi sul suo quadro clinico. Le condizioni neurologiche restano gravi, ma ora potrebbe esserci dell’altro a rendere tutto più complicato. Il dottor Franco Molteni, che dirige il reparto di riabilitazione del centro in cui era stato trasferito Alex Zanardi, aveva dichiarato nelle ultime ore: «Sarà una scalata dura come l’Himalaya, ma bisogna essere fiduciosi. Nessuno fa miracoli, ma faremo il possibile».



© RIPRODUZIONE RISERVATA