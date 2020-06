Alexa di Amazon, rischio per la privacy?/ Le Iene: “Attenzione ad assistenti vocali”

Pubblicità

Con gli assistenti vocali che abbiamo in casa, vedi Alexa di Amazon, la nostra privacy è protetta? Da questo quesito parte Le Iene in un servizio realizzato da Nicolò De Devitiis che andrà in onda questa sera su Italia Uno a partire dalle 21:10. Una domanda, del resto, che sorge spontanea soprattutto alla luce dei tanti interrogativi sorti nei giorni in cui Immuni, l’app di tracciamento del coronavirus, è stata oggetto di diversi attacchi da parte di chi crede che la nostra privacy sarà sacrificata sull’altare della sicurezza sanitaria. Secondo Le Iene, paradossalmente, con gli assistenti vocali c’è il rischio concreto che i nostri dati vengano immolati per qualcosa di molto meno importante della salute pubblica. Per sciogliere questi dubbi, l’inviato di Italia Uno ha sfruttato l’aiuto di un amico che utilizza gli assistenti vocali. Qual è stato il risultato finale?

Pubblicità

ASSISTENTI VOCALI, PRIVACY A RISCHIO?

L’amico di De Devitiis spiega: “Se io gli dico ‘Alexa ordinami quattro litri d’acqua’, ce l’ho già nel carrello. Prende la carta di credito online quindi non devo fare nulla”. Ma c’è un dettaglio, che sembrerebbe marginale e invece non lo è: Alexa, uno degli assistenti vocali più venduti, effettua l’ordine su Amazon. Come spiegato da Marco Montemagno, imprenditore digitale, “quando tu fai una ricerca col tuo assistente vocale il risultato magari non passa più da Google ma da un concorrente e questo cambia radicalmente il mercato della ricerca, per cui tutti cercano di prendere posizione: è come un velo tra noi e la nostra realtà”. La Iena tenta di verificare quanto illustrato con un esempio banalissimo, chiedendo ad Alexa “quali sono le migliori cuffie da comprare”. La risposta di Alexa indirizza verso le più vendute su Amazon, modello Samsung. Attenzione: non le migliori cuffie, ma quelle più popolari sul sito di e-commerce. E magari anche quelle su cui Amazon guadagna di più…



© RIPRODUZIONE RISERVATA