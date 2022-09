Alexander Albon esce da terapia intensiva/ Monza, oggi dimissioni del pilota Williams

Alexander Albon, pilota della scuderia di Formula 1 della Williams, lascerà l’ospedale San Gerardo di Monza nella giornata di oggi, per fare ritorno a casa. Il 26enne londinese, come ricorda l’agenzia di stampa italiana Ansa attraverso il suo sito, era stato ricoverato presso il nosocomio brianzolo lo scorso sabato, durante il weekend del Gp di Monza 2022, a seguito di una forte infiammazione all’appendice che aveva richiesto un’appendicectomia d’urgenza. Come fatto sapere dalla Williams, Alexander Albon era stato ricoverato in terapia intensiva, ma ieri ha lasciato la rianimazione per trasferirsi in reparto, a conferma del netto miglioramento delle sue condizioni fisiche.

Lo stesso di team di Formula 1 ha fatto sapere che l’anglo-thailandese avrà il tempo per riprendersi in vista del prossimo gran premio che si correrà fra due settimane, precisamente il prossimo 2 ottobre in quel di Singapore (il gran premio in Russia è stato annullato), e che precederà quello del Giappone, a Suzuka, in programma la domenica successiva, 9 ottobre 2022. Una vicenda a lieto fine quella con protagonista Albon, che sabato mattina aveva iniziato ad accusare dei fortissimi dolori all’appendice, prima della terza sessione di prove libere in programma per il Gp d’Italia.

ALEXANDER ALBON, UN WEEKEND “DA PAURA” PER IL PILOTA WILLIAMS

Portato al San Gerardo, il pilota della scuderia britannica era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in laparoscopia, ma dopo l’operazione era emersa un’insufficienza respiratoria legata agli effetti dell’anestesia, che avevano comportato l’intubazione e il trasferimento in terapia intensiva. Nella mattinata di ieri il pilota è stato staccato dalla ventilazione meccanica per poi riprendersi lentamente.

Nel corso delle qualifiche in quel di Monza, Albon era stato sostituito dal pilota Nyck de Vries, debuttate, che era riuscito a strappare un ottimo posto in quarta fila, favorito anche dalle penalizzazioni di numerosi piloti. Alla fine l’olandese aveva chiuso il gran premio al nono posto assoluto, portandosi a casa due punti per certi versi inattesi.

