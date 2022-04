Alexander Albon, incidente ad Imola: esplodono i freni/ Video, le fiamme poi il botto

Un incidente spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze quello accaduto nella giornata ieri, in occasione della Sprint Race del Gp di Imola, al pilota anglo-thailandese Alexander Albon. Come si può notare dal video che trovate più sotto, la sua Williams ha iniziato a bruciare, fino a che non sono esplosi i freni; nel dettaglio, a prendere fuoco è stato l’impianto frenante della posteriore destra, e la conseguente esplosione ha portato alla deflagrazione dello stesso impianto posizionato appunto sulla destra, ma non della gomma, che invece è riuscita a reggere l’urto. Un incidente curioso, che ha obbligato lo stesso Alexander Albon al ritiro, impossibilitato ovviamente a proseguire la corsa con solo tre gomme.

“Alex ha sofferto di un problema ai freni a causa di una posizione di commutazione errata durante il passaggio alle gomme slick”, ha spiegato Dave Robson, responsabile tecnico dello stesso team di Formula 1, che ha poi aggiunto: “Oggi non siamo stati all’altezza dell’occasione”. In seguito è stato lo stesso Alexander Albon a commentare l’accaduto: “Sfortunatamente abbiamo sofferto di un problema al sistema frenante che ha concluso le qualifiche in anticipo per noi. Queste cose accadono e indagheremo stasera in modo da capire cosa è andato storto e come risolverlo”.

ALEXANDER ALBON, GOMMA ESPLOSA AD IMOLA: LO SCOPPIO DOPO L’IMPRESA IN AUSTRALIA

Sia Alexander Albon quanto l’altro pilota della Williams, Nicholas Latifi, erano stati eliminati in Q1 durante la gara sprint, concludendo al 18esimo posto assoluto. Un weekend iniziato quindi nel peggiore dei modi per il pilota anglo-thailandese che invece era stato uno degli assoluti protagonisti in occasione del recente Gran Premio d’Australia, vinto dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Il 26enne di londinese aveva infatti concluso il Gp senza mai effettuare il cambio gomme, se non in occasione dell’ultima tornata, per rispettare il regolamento che obbliga appunto un cambio gomme prima della fine della gara. Difficile che Albon, alla luce anche di quanto accaduto in queste ore, possa ripetersi anche ad Imola, ma nulla è comunque da escludere, anche perchè le previsioni meteo sono tutt’altro che serene in quel dell’Emilia Romagna. Qui il video di quanto accaduto ad Albon

