ALEXANDER EDWARDS, CHI È COMPAGNO DI CHER/ Lei “Ora sono di nuovo felice. Ci siamo conosciuti…”

Spazio anche all’amore nell’intervista di Cher a Verissimo. Ora l’artista è legata al compagno Alexander Edwards, con cui ci sono 40 anni di differenza. “L’amore è molto importante nella mia vita. Puoi avere qualsiasi cosa, successo e fama, ma l’amore cambia le dinamiche, ti rende felice, ti riempie di gioia e lo senti sempre dentro di te. Sono felice anche io, è anche il mio anniversario”, svela l’artista.

Gregg Allman e Sonny Bono, chi sono gli ex mariti di Cher/ Due matrimoni per la cantante e due figli

Cher racconta anche come ha conosciuto il compagno Alexander Edwards: “Ci siamo conosciuti l’anno scorso alla settimana della moda di Parigi. Non è stato amore a prima vista. Una mia amica mi disse di farmi avanti e chiedergli qualcosa. Gli dissi che non avevo mai visto dei denti così belli, lui mi disse che erano veri. Non abbiamo parlato a lungo, poi ci siamo ritrovati. La mia amica mi ha dato il suo numero…”. (agg. di Silvana Palazzo)

Cher/ "La mia vita è stata un lungo giro sugli autoscontri. L'album di Natale? Uno dei migliori"

Alexander Edwards e Cher: “stiamo insieme da un anno ormai”

Alexander Edwards è il compagno e fidanzato di Cher. 40 anni di differenza non hanno impedito ai due di innamorarsi perdutamente. Proprio la cantante ha parlato del compagno in occasione della presentazione del nuovo e primo album di Natale dal titolo “Christmas”: “Alexander ha prodotto uno dei brani del nuovo album insieme a Tyga. La mia carriera oggi ha senso solo se mi circondo di cose nuove e inaspettate”. La cantante ha poi rivelato cosa ha imparato dalle relazioni e storie d’amore durante la sua vita: “questa è facile. Niente. Assolutamente niente”. Nonostante tutto però non ha mai smesso di credere nell’amore: “innamorarsi è come avere a che fare con qualcosa di invisibile. Ti succede. Punto. E poi io penso sempre all’amore come se esistesse sulla pagina di un libro. Almeno così sembra sempre più bello”.

Georgia Holt, è morta la mamma di Cher/ Nota attrice e modella anni'50

Ma come è nato l’amore per il giovane compagno Alexander: “allora, eravamo a una festa. A un certo punto un mio amico mi dice: “Hai visto quel tipo coi diamanti nei denti?” E allora io guardo questo ragazzo coi capelli ossigenati, i tatuaggi e, sì, i diamanti nei denti. Diamanti veri. Quindi il mio amico mi porta da lui, iniziamo a parlare, gli chiedo come stai, insomma iniziamo a mandarci messaggi e io inizio a capire che, sì, mi piace. Peraltro, dovrebbe essere il nostro anniversario, stiamo insieme da un anno ormai. Comunque: innamorarsi succede ed è come vedere la polvere delle stelle. E a volte la polvere di stelle è una gran fregatura ed è persino pericolosa. Ma sa cosa le dico: chi se ne frega!”.

Chi è Alexander Edwards, il compagno e fidanzato di Cher

Ma chi è Alexander Edwards, il compagno e fidanzato di Cher? Si tratta di un dirigente musicale di 36 anni che è legato da più di un anno all’interprete di Believe. Proprio l’artista ha confermato la relazione con il giovane durante un’intervista rilasciata al The Kelly Clarkson Show precisando: “sulla carta, è un po’ ridicolo, ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo. È favoloso. E non do agli uomini qualità che non meritano”.

Prima di legarsi a Cher, Alexander è stato impegnato con Amber Rose, la ex di Kanye West, e madre del figlio Slash Electric Alexander Edwards. Dopo un anno d’amore c’è già chi parla di matrimonio tra i due. Sarà davvero così? Nel caso si tratterebbe del terzo matrimonio per la cantante dopo quelli con Sonny Bono e Gregg Allman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA