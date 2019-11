Alexander, figlio di Claudio Caniggia/ Mio padre “è uno stron*o di merd*a”

Alexander Caniggia, il figlio di Claudio e Marina Caniggia regala alcuni momenti di inconfondibile trash a Live – Non è la D’Urso. Il figlio dell’ex campione argentino arrivato in studio con la madre Marina conferma che buon sangue non mente visto che, come la madre, parlando del padre e del presunto matrimonio con Sofia Bonelli dice: “Io non vado a quelle cazzate, sono deficienti. Lo fanno solo per far incazzare mia madre”. Non solo, quando Barbara d’Urso gli domanda se vuole inviare un messaggio al padre, il giovane senza tanti giri di parole lo manda a quel paese in diretta televisiva dicendogli: “è uno stron*o di merd*a”. Del resto non è una novità che tra Alex e il padre non scorra buon sangue considerando quanto dichiarato dal ragazzo alla rivista “Hola!”: “è qualcosa di totalmente spiacevole. Chi c***o si sposa dopo aver conosciuto una ragazza in 6 mesi? Non ha cervello. Deve essere più bruciato di quanto io sappia. Il mio vecchio è molto bruciato per fare queste cose stupide che fa”.

Alexander Caniggia: “mio padre Claudio è uno stron*o!”

Se la madre Mariana Caniggia parlando di Sofia Bonelli, amante del marito, la apostrofa come un “ces*o”, il figlio parlando del padre ha detto una sola sonora parola: “è uno stron*o di mer*a!” con tanto di stupore della padrona di casa Barbara d’Urso. Del resto lo stesso Alexander Caniggia pochi giorni fa aveva inviato un audio al programma We in the Morning in cui parlando del presunto matrimonio del padre con l’amante ha detto: “ricordate come era mio padre? All’improvviso, boom! Ora è il più cool del mondo con l’altro, con la poveraccia. Sono due ridicoli”. Alcune settimane fa, proprio negli studi di Live – Non è la D’Urso, il ragazzo aveva rivelato alcuni retroscena assolutamente inediti sul padre: “veniva a prendermi a scuola, poi mi lasciava in macchina e mi diceva di non andarmene, mentre lui intanto era in compagnia di prostitute”. Rivelazioni a cui lo stesso Claudio Caniggia ha voluto difendersi precisando: “sono tutte false accuse su di me e su Sofia. E’ tutto il contrario di quello che dice Mariana. Ripeto, sono tutte false accuse. Solo un pazzo poteva credere a così tanti cretini insieme. Purtroppo lei ha manipolato Alexander. A proposito di Sofia posso dire che è una ragazza spettacolare e molto in salute”.

