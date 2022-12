Alexander Gadjiev, chi è il pianista?/ “Ho impiegato l’ultimo anno avvicinandomi…”

Chi è Alexander Gadjiev

Nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 6 dicembre, Serena Bortone dà spazio anche alla musica ospitando Alexander Gadjiev. Classe 1994, è un pianista che ha cominciato a suonare da quando era un bambino, pur essendo giovanissimo, ha già ottenuto importanti premi e riconoscimenti come il premio speciale Krystian Zimerman “per la miglior esecuzione di una sonata” al XVIII Concorso Chopin di Varsavia e si è distinto al Concorso Internazionale di Sydney 2021, oltre che del Terence Judd Award 2022.

Il suo nome è famoso anche all’estero e ha da poco concluso un tour di grandissimo successo in Giappone. Sui social, si definisce “Amante del suono, libero pensatore, berlinese d’adozione”. L’artista, italo-sloveno, ha scelto di vivere in Germania.

L’amore per la musica di Alexander Gadjiev

Presente su Instagram dove è seguito da circa 9mila followers, Alexander Gadjiev condivide spesso foto e video dedicati alla musica e alla sua arte. “Ho impiegato l’ultimo anno cercando di avvicinarmi il più possibile a Chopin, non solo ai pezzi che volevo suonare, ma ascoltando, leggendo libri e provando una sensazione complessiva. Come Horowitz quando doveva suonare due pezzi di Fauré, suonava tutto, musica da camera, canzoni” – ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Eric Schoones per The World of Piano Competitions.

“C’è qualcosa che accade tra le note e le sezioni, tra le righe. Come la sigla di apertura della quarta Ballade. Le note appaiono e disappaiono, collegate solo in modo meno evidente. Per esprimere questa idea, serve una differenziazione nel tatto, nel sentimento, e in qualche modo si diventa estremamente sensibili al materiale dei tasti. Ecco perché a me piace anche Kawai, cosa a cui non pensiamo tanto, ma in fin dei conti i pianisti premono tasti, e la sensazione fisica sulla Kawai è molto piacevole, sembra meno artificiale”, ha aggiunto.

