Alexander Gilkes, chi è il compagno di Maria Sharapova?/ “Sono un uomo felice”

Chi è Alexander Gilkes

La celebre tennista russa Maria Sharapova ha annunciato di essere in dolce attesa. La campionessa aspetta un figlio da Alexander Gilkes, un imprenditore e uomo d’affari nato e cresciuto a Londra. Gilkes, come si legge su Wikipedia, è il co-fondatore di Squared Circles, lanciato nel 2020, ed è stato co-fondatore e presidente di Paddle8 – casa d’aste online di arte e oggetti da collezione -dal 2011 al 2018, fino a quando si è dimesso quando è stato venduto a The Native.

Prima della Sharapova, Gilkes è stato sposato dal 2012 al 2017 con la stilista Misha Nonoo. A distanza di un anno, ha poi incontrato la campionessa di tennis, di cui si è innamorato. Ad oggi i due stanno insieme da circa quattro anni, periodo a cui risalgono le prime foto insieme.

Alexander Gilkes e Maria Sharapova: il primo incontro e il fidanzamento

Alexander Gilkes e Maria Sharapova stanno dunque insieme da circa quattro anni ma hanno annunciato di stare insieme in modo ufficiale solo due anni dopo, nel 2020. Il giorno in cui resero pubblico il loro fidanzamento, l’imprenditore 42enne scrisse su Instagram: “Grazie per avermi reso un ragazzo molto molto felice, non vedo l’ora di amarti per tutta la vita e imparare da te”. La vincitrice del Grande Slam, invece, commentò scrivendo: “Ho detto di sì dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Questo era il nostro piccolo segreto, vero”. Parole che insomma annunciarono l’arrivo di un matrimonio che, probabilmente, verrà celebrato dopo la nascita del bebè che attendono ora.

