Alexandra Grant, chi è la fidanzata di Keanu Reeves/ Insieme dopo anni di amicizia

Sabato sera al gala del LACMA Art + Film, Keanu Reeves non si è presentato da solo. L’attore 55enne si è infatti presentato mano nella mano con Alexandra Grant. Lei ha 46 anni ed è amica di lunga data dell’attore. La relazione non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati, eppure proprio il fatto che si siano presentati mano nella mano all’evento a Los Angeles fa supporre che questo rapporto si sia tramutato in amore. Ma chi è Alexandra Grant? Di lei non si conosce molto, soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Quella lavorativa, invece, la vuole da anni collaboratrice del protagonista di Matrix. Reeves e la Grant hanno infatti lavorato insieme a due libri pubblicati dall’attore: “Ode to Happiness” del 2011 e “Shadows” del 2016.

Alexandra Grant e Keanu Reeves: dall’amicizia all’amore?

Alexandra Grant si è occupata delle illustrazioni dei due libri del noto attore di Matrix. Successivamente, nel 2017, hanno anche fondato insieme una casa editrice chiamata “X Artist’s Books”. Una bella amicizia tra i due che, man mano, sembra essere diventata qualcosa di ancora più forte. I due sono stati fotografati insieme già il mese scorso durante una cena da Giorgio Baldi, ristorante italiano di lusso a Santa Monica, in California. Nuovo segnale che possa essere scoccata la scintilla dell’amore. E pensare che, solo poco tempo fa, Keanu Reeves aveva dichiarato “In questo momento non c’è nessuno nella mia vita, ma se capitasse di incontrare la persona giusta la amerei e la rispetterei. Spero che mi capiti”.

