Alexandra La Capria, ex compagna Francesco Venditti/ Due figli grandi e la passione..

Alexandra La Capria è l’ex compagna di Francesco Venditti. Il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti sarà ospite insieme alla madre della puntata di Domenica Live, in onda oggi 28 marzo. Schivo e riservato, Francesco Venditti ha scelto di seguire la strada della recitazione e del doppiaggio seguendo le orme della madre. Contemporaneamente, Francesco Venditti è riuscito a costruire anche una famiglia. A 44 anni, infatti, è papà di quattro figli. La prima figlia, Alice che oggi ha 21 anni è nata quanto Francesco era giovanissimo. Sia Alice che Tommaso che ha 19 anni sono il frutto dell’amore che il figlio di Simona Izzo ha vissuto con la sceneggiatrice Alexandra La Capria. Il loro amore, oggi, è finito, ma Alice e Tommaso resteranno per sempre la testimonianza di una storia bella e importante.

Alexandra La Capria e l’amore finito con Francesco Venditti

Quello tra Alexandra La Capria e Francesco Venditti è stato un grande amore coronato dalla nascita di Alice e Tommaso. Oggi, Francesco Venditti ha una nuova compagna con cui ha avuto altri due figli, Leonardo e Mia. Dei suoi quattro, grandi amori, Francesco Venditti ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Amica raccontando la voglia d’insegnare ai suoi figli l’arte del doppiaggio che lui stesso ha imparato sin da piccolo. “Io sono un papà che guarda dall’alto, ma non mi devi tradire. Tommaso di 19 anni canta ed è un fico. Alice a 21 anni fa l’università, teatro e la doppiatrice. Sono i figli che ho avuto dalla mia ex compagna, la sceneggiatrice Alexandra La Capria… Leonardo ne ha 4, e piano piano forse porterò anche lui nel doppiaggio. Intanto glielo insegno, poi vediamo quello che succede. Mia ha solo 4 mesi, c’è tempo… Spero di non rovinare loro la vita…”, ha dichiarato. Da sempre allergico al gossip, ha sempre evitato di parlare della sua vita privata. Farà un’eccezione nel salotto di Barbara D’Urso?

