Alexandra La Capria, ex moglie Francesco Venditti/ I figli Alice e Tommaso

Alexandra La Capria è stata la moglie di Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti. All’epoca la loro unione fece parlare, lei era più grande di lui di 10 anni. Nata a Londra il 1° gennaio del 1966, Alexandra è figlia d’arte: i suoi genitori sono lo scrittore Raffaele La Capria e l’attrice Ilaria Occhini (scomparsa nel 2019), che era a sua volta nipote dello scrittore Giovanni Papini. Finita l’Accademia ha iniziato a lavorare in teatro: “Ho debuttato che avevo 19 anni, se ricordo bene, con la compagnia di Gabriele Lavia, l’ex marito di Monica Guerritore. L’impatto con il teatro l’ho vissuto con emozione, ma ero tranquilla perché debuttavo con una compagnia importante”, ha raccontato a Palcoscenico.

Prima di dedicarsi alla scrittura, è apparsa anche in televisione e al cinema in “Tutti gli anni una volta l’anno” di Gianfrancesco Lazotti nel 1994, “La caccia, il cacciatore, la preda” di Andrea Marzari nel 1995, “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica” di Lina Wertmüller nel 1996. Sposando Francesco Venditti è entrata a far parte della grande famiglia Izzo: per la suocera Simona ha recitato nel 1997 nel film “Camere da Letto” e con lei e Graziano Diana ha scritto nel 2007 “Tutte le donne della mia vita”, film con Luca Zingaretti. Nel 1998 ha recitato insieme al marito Francesco nella serie “Una donna per amico”, diretta da Rossella Izzo.

Alexandra La Capria: i figli Alice e Tommaso avuti con Francesco Venditti

Finito il suo matrimonio con Francesco Venditti, Alexandra La Capria è comunque rimasta in buoni rapporti con l’ex marito e le sorelle Izzo. Alexandra e Francesco hanno avuto due figli: Alice, nata nel 1999, e Tommaso, nato nel 2001. Entrambi hanno iniziato a fare i doppiatori. Alice, che studia Lettere all’Università, è anche attrice: recentemente è apparsa nella serie “Svegliati amore mio”, diretta dalla nonna Simona Izzo e Ricky Tognazzi, nel ruolo dell’infermiera Francesca. Tommaso, invece, fa il musicista e studia Filosofia politica a Londra. Alexandra condivide spesso su Instagram foto dei suoi due figli Alice e Tommaso.

Il 15 maggio 2015 Alexandra La Capria ha sposato l’imprenditore turco Mete Nisari, anche lui già padre di due figli. “Essere 2 non è facile … solo l’amore ha il potere e dietro l’amore c’è la visione della vita. E tutti i giudizi, tutte le pretese, tutti i problemi sono risolti perché essere 2 è più importante di tutto! Felice anniversario!”, ha scritto su Instagram in occasione del loro sesto anniversario di nozze.



