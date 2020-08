Alexandre Dumas, chi è/ Non solo i Moschettieri e il Conte di Montecristo, ma…

Per celebrare Alexandre Dumas non basta un semplice doodle, per questo Google ha realizzato uno “slideshow” che appare oggi nel celebre motore di ricerca. La scelta della data è tutt’altro che casuale: in questo giorno, ma nel 1884, il giornale parigino Les Journal des Débats pubblicò la prima “puntata” del romanzo “Il Conte di Montecristo” apparso in serie fino al 1886. Quindi, per l’occasione il colosso di Mountain View ha pensato di creare una versione abbreviata di quello che è senza dubbio uno dei romanzi più famosi dell’autore francese, uno dei più venerati scrittori del XIX secolo. Maestro del romanzo storico, oltre che del teatro romantico, non è famoso solo per il capolavoro sopraccitato, ma anche per la trilogia dei moschettieri (I tre moschettieri, Vent’anni dopo e Il visconte di Bragelonne). Opere apprezzate al punto tale che numerosi sono gli adattamenti cinematografici e televisivi. Il romanzo d’appendice (o feuilleton), pubblicato a puntate sui giornali può essere considerato il precursore del racconto popolare a puntate per radio o televisione.

ALEXANDRE DUMAS, PRIMA DRAMMATURGO

Noto come romanziere, in realtà Alexandre Dumas ottenne il suo primo grande successo come drammaturgo. “Enrico III e la sua corte”, ad esempio, fu il primo grande dramma storico romantico: precedette il più famoso Hernanj di Victor Hugo. Il dramma di Dumas però ottenne un successo enorme, infatti diede una svolta alla sua carriera. L’anno dopo ebbe infatti 50 rappresentazioni, un numero importante per l’epoca. Ma il Dumas drammaturgo ebbe successo anche con “Antony”, che è invece considerato il primo dramma non storico romantico. “Kean” fa parte tuttora del repertorio di molti attori teatrali: Vittorio Gassman, ad esempio, ne fornì una straordinaria interpretazione. Eppure, come scrittore è considerato spesso di secondo ordine, nonostante sia tra i più grandi autori francesi di tutti i tempi, per uno stile in prosa caratterizzato da periodi lunghi e ridondanti, con frequenti ripetizioni. Ma tutto ciò non ha mai compromesso la scorrevolezza dei suoi testi, infatti le sue opere continuano ad entusiasmare i lettori di tutto il mondo.

ALEXANDRE DUMAS, IL SUCCESSO E GLI ECCESSI

Alexandre Dumas, a cui spesso si aggiunge “padre” per distinguerlo dal figlio omonimo anche lui famoso, seppe disegnare l’immagine della Francia nell’epoca romantica con le sue opere. Nato il 24 luglio 1802 da un soldato semplice figlio di un marchese e da una schiava nera di Santo Domingo, venne mandato a Parigi dopo la morte del padre per intraprendere gli studi di legge. Qui nacque nel 1824 il figlio, frutto di una relazione con una vicina di pianerottolo. Furono gli anni in cui si fece notare per le sue opere teatrali, poi si spostò verso il romanzo storico. Col successo Alexandre Dumas cominciò a condurre una vita al di sopra delle sue possibilità economiche, piena di eccessi. Rovinato dai debiti, dovette vendere all’asta il suo castello e scappare in Belgio visto che era cercato da oltre 150 creditori. Una volta risolti i suoi problemi finanziari, nel 1854 tornò a Parigi. Visse tre anni a Napoli dove fu direttore degli scavi e dei musei, incarico che poi lasciò per il malumore dei napoletani che non tolleravano che uno straniero ricoprisse una carica così prestigiosa. Rimasto semiparalizzato per una malattia vascolare, nel 1870 si trasferì dal figlio dove poi morì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA