Alexandre Kantorow, chi è il giovane pianista francese/ Una carriera già ricca di successi

Lo studio di Oggi è un altro giorno accoglierà, nella puntata di oggi pomeriggio in onda come sempre su Rai1, uno dei più giovani e talentuosi pianisti della scena attuale. Alexandre Kantorow, ospite nel salotto di Serena Bortone per una ricca intervista, ha 26 anni (è nato il 20 maggio 1997) ed è nato a Clermont-Ferrand, in Francia. Nonostante la giovane età, vanta già una reputazione da veterano nella sua disciplina, al punto da essere descritto da Gramophone (rivista britannica di critica musicale) come un “virtuoso sputafuoco dal fascino poetico“.

La sua passione per la musica è stata ereditata dalla sua famiglia: suo padre, infatti, è violinista e direttore d’orchestra, e anche la madre è violinista. Kantorow ha iniziato a studiare pianoforte da giovanissimo presso il Conservatorio di Pontoise, affinando la sua tecnica grazie agli studi. Da adolescente, all’età di 16/17 anni, ha poi iniziato a suonare per alcuni Festival, sino alla Philharmonie de Paris davanti ad un ampio pubblico.

Alexandre Kantorow: una carriera di successo nonostante la giovane età

Alexandre Kantorow ha così spiccato il volo, apparendo nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa, come la Konzerthaus di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, il BOZAR di Bruxelles e l’auditorium della Fondazione Louis Vuitton. Nel 2019, inoltre, ha vinto il primo premio, la medaglia d’oro e il Grand Prix al 16° concorso internazionale Tchaikovsky, diventando il primo vincitore francese nella storia del popolare concorso.

Inoltre, è stato l’unico finalista del concorso a suonare il Concerto per pianoforte n. 2 di Tchaikovsky in sol maggiore, e ha anche eseguito il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms in si bemolle maggiore. Un filotto di successi incredibili, inanellati anno dopo anno grazie al suo innato talento e al suo costante desiderio di imparare, migliorarsi ed affinare la tecnica.

