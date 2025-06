Corinne Clery, cosa c’è dietro il “silenzio” con il figlio Alexandre Wayaffe?

Forse non tutti sanno che Corinne Clery e suo figlio Alexandre Wayaffe, nato dalla storia d’amore con Hubert, non si parlano ormai da diversi anni. Il loro rapporto è sempre stato conflittuale e oggi, benché sia passato molto tempo dall’ultima volta in cui si sono visti, Corinne è ancora addolorata. Liti, incomprensioni e fratture mai sanate hanno portato all’incancrenirsi della situazione. Così oggi il legame tra madre e figlio è praticamente invisibile, inesistente.

Beppe Ercole, ex marito di Corinne Clery/ L'attrice francese: "Soffrii molto dopo la sua morte, ma oggi..."

“Mio marito non provava grandi sentimenti verso mio figlio, ma io ho scelto mio figlio”, ricorda Corinne in una intervista. Evidentemente non è bastato, perché negli anni le strade dell’attrice e di Alexandre Wayaffe si sono divise. “Un giorno abbiamo avuto una grande litigata”, ha raccontato l’attrice francese quando partecipò all’Isola dei famosi. In un’altra occasione a Diva e Donne, disse che i conflitti nacquero per motivi economici.

Corinne Clery: “Il rapporto con mio figlio è peggiorato”/ “La malattia? Sono guarita quando l’ho cacciato…”

Corinne Clery e il rapporto conflittuale con Alexandre Wayaffe: legame definitivamente compromesso?

Quel che appare certo è che per Corinne il tasto del figlio è molto dolente. Benché oggi lui sia un uomo adulto e lei abbia la sua vita, il rammarico resta. L’attrice francese avrebbe preferito che il rapporto con Alexandre Wayaffe potesse prendere una piega diversa, ma se ne fa una ragione quando ripensa a quanto ha sofferto.

“Ho dovuto rompere ogni rapporto e ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita”, ha detto Corinne Clery. Secondo quest’ultima, proprio a causa delle numerose litigate con il figlio, sarebbe caduta in seri problemi di salute, con attacchi di ansia e di panico difficili da gestire. Oggi il distacco fa meno male, infatti l’attrice non nega di pensare spesso a suo figlio Alexandre. Chissà che non sia arrivato il momento di mettere da parte i dissapori.

Corinne Clery, la confessione choc sulla malattia/ "Mi sono ammalata per colpa di mio figlio Alexandre"