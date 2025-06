Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery e perché hanno litigato, l'attrice chiarisce: "Trattata male ma mai dato schiaffi, mi accusa di rubare"

Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery e il racconto choc dell’attrice: “Mi accusa di rubargli le cose”

Ospite del programma di Monica Setta Storie al Bivio Show, Corinne Clery ha confessato la difficile situazione che vive con il figlio Alexandre Wayaffe con il quale non ha più rapporti ormai da otto anni ma negli ultimi tempi le tensioni sono aumentate e la situazione è precipitata fino a diventare insostenibile. Il figlio di Corinne Clery, Alexandre Wayaffe è l’unico figlio dell’attrice oggi 75enne nato dalla relazione con l’ex marito Hubert Wayaffe. Sempre cresciuto con la madre aveva degli ottimi rapporti anche con il secondo marito dell’attrice Beppe Ercole ma dopo la morte di quest’ultimo il legame madre e figlio si è incrinato.

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery, sull’uomo le informazioni sono molto scarne ed il quadro che ne fa la madre è tutt’altro che idilliaco. L’attrice ha confessato di non avere proprio rapporti con il figlio da anni. Tuttavia ha voluto fare una precisione: “Mai avuto uno schiaffo da mio figlio, assolutamente, litigate si ma nessuno schiaffo.” Aggiungendo poi: “Questi titoli non appartenevano alla nostra intervista.” Corinne ha spiegato che alcune sue dichiarazioni sono state interpretate male e che lei aveva detto che c’era una frase che le ha fatto molto male: “Mi ha detto non posso aspettare vent’anni che crepi.”

Perché Corinne Clery ha litigato con il figlio Alexandre Wayaffe: “Mi accusa di rubare”

Perché Corinne Clery e il figlio Alexander Wayaffe hanno litigato? L’attrice ha ammesso che da quando gli ha donato la nuda proprietà di un casale, mantenendo l’usufrutto è diventato un’altra persona. “Mi mandava messaggi terribili” ha ammesso con la voce rotta Corinne: “Mi dispiace di più per le mie nipotine che stanno in mezzo ad una faida di famiglia… Lui ha questa zitta con me che è diventata insopportabile.” Ed alla fine ha concluso dicendo che da quando ha reso pubblica la sua storia ha ricevuto tanti messaggi di affetto e stima.