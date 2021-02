Alexandre Wayaffe, figlio Corinne Clery/ Divisi da “storie di soldi, di case…”

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery e il conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe, che l’attrice sposò ad appena 17 anni nel 1967. Purtroppo tra madre e figli non ci sono buoni rapporti e non si parlano da quattro anni: “Alexandre è stato la mia vita, è cresciuto con me e io con lui perché ero una bambina ma per me è un capitolo chiuso. Ormai non ho neanche più rancore, mi dispiace solo per lui perché si sta perdendo una grande mamma”, ha raccontato in un’intervista al settimanale F. L’attrice ha svelato di aver spesso somatizzato le discussioni con il figlio Alexandre: “Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: “Basta, ognuno per la sua strada”. Dopo una settimana ero guarita”.

Alexandre Wayaffe, figlio Corinne Clery: i motivi delle liti

In un’altra intervista con Diva e Donna, Corinne Clery aveva spiegato che alla base dei cattivi rapporti con il figlio Alexandre Wayaffe ci sarebbero “Storie di soldi, di case e mi fermo qui“. Fortunatamente, la loro distanza non impedisce all’attrice francese di avere un bel rapporto con le sue nipoti: “Ho due nipoti di 18 e 16 anni, sono due ragazze molto per bene. Non gli faccio discorsi pesanti, come nonna devo fare la scema, il clown”, ha raccontato a Verissimo. In quell’occasione, nel salotto di Silvia Toffanin, la Clery era apparsa propensa a riavvicinarsi al figlio: “Le mamme sono dei punching ball e io sto qua. Vedremo, non so se questa volta ci riconcilieremo… ma fa parte della vita. Non sono perfetta ma sono onesta nei sentimenti”, desiderosa che sia lui a fare il primo passo.



