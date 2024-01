ALEXANDRE WAYAFFE, FIGLIO CORINNE CLERY/ Attrice choc a Verissimo: “Per lui ho avuto un malessere terribile”

Corinne Clery, racconto choc a Verissimo sul figlio Alexander Wayaffe: “Malessere terribile per lui”

Corinne Clery, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del rapporto interrotto con il figlio Alexandre Wayaffe: “È successo sei, sette anni fa. Lui ormai è un uomo, fra un pochino fa 55 anni, è una persona molto carina, amata, per bene adorato da tutti ma non andiamo più d’accordo. Io non so cos’è passato nella sua testa ma io avevo un malassere terribile, ma proprio brutto. Avevo paura di parlare nel momento sbagliato perché sentivo che gli davo fastidio ma pensavo sempre, magari a sui problemi. Non ce l’ho con lui, è mio figlio l’ho amato e lo amo tutt’ora ma non posso vivere con questa angoscia. Io non lo cerco più, lui lo sa dove sono.”

Corinne Clery a Verissimo ha poi aggiunto una confessione scioccante sulla sua salute: “Prima di prendere questa decisione ero in tournee con Iva Zanicchi e Barbara Bouchet, la mia produttrice mi buttava in scena con cortisone in bocca, io sono stata malissimo, pronto soccorso e cose varie. Io sorrido sempre però….sono andata da tanti dottori e mi hanno detto che era una malattia psicosomatica, e giravo con il cortisone perché mi gonfiavo e sgonfiavo. Poi una donna medico mi disse ‘lei ha troppo dolore deve esternarlo’ poi è capitata una discussione con mio figlio e sono arrivata al punto di dire ‘separiamoci’ convinta che poi avrebbe fatto un passo ma non lo ha fatto.”

Corinne Clery: “sono stata una mamma bambina di mio figlio Alexandre Wayaffe”

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery. Tra i due un rapporto controverso: per anni non si sono parlati, anche se l’attrice gli ha teso in diverse occasioni una mano per riappacificarsi. In diverse occasioni l’attrice e personaggio televisivo ha parlato del figlio Alexandre, nato dal matrimonio con il conduttore radiofonico Hubert Wayaffe. “È il più grande dolore della mia vita, non mi do pace” – ha dichiarato l’attrice che è tornata a parlare del rapporto conflittuale con il figlio lo scorso anno durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2023. A soli 17 anni Corinne sposa il conduttore radiofonico Hubert Wayaffe e un anno dopo diventa mamma del piccolo Alexandre.

Parlando proprio della sua maternità in giovane età ha raccontato: “sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio. Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio. Ho dovuto scegliere tra mio figlio e mio marito e ho scelto mio figlio. Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me, ho viaggiato per tutto il mondo con lui”.

Alexandre Wayaffe e il rapporto con la mamma Corinne Clery: “storie di soldi, di case e mi fermo qui”

Alexandre Wayaffe e la mamma Corinne Clery non hanno un bel rapporto. L’attrice ha cercato in tutti i modi, nel corso degli anni, di recuperare un rapporto con il figlio, ma in diverse occasioni è stata rifiutata. “Con gli anni, io e mio figlio ci siamo allontanati. Un giorno abbiamo avuto una grande litigata. Ce n’erano state altre. Ognuno per conto suo. Non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita. Sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace perché è stato la mia vita” – ha detto l’attrice. Non solo dalle pagine di Diva e Donna si è lasciata scappare che dietro questo allontanamento dal figlio ci sono “storie di soldi, di case e mi fermo qui”.

Lo scorso anno, proprio a L’Isola dei Famosi 2023, ha parlato del rapporto del figlio rivelando: “ho un figlio che è adulto, ormai è un signore. L’ho cresciuto con amore come tutte le mamme ma non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti. Ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita. Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata. Dopo un bruttissimo attacco di panico, ci stavo rimettendo le penne allora ho detto basta!”.











