Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery/ Malattia mentale, lei: “Stiamo ricucendo”

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery, nato dalla relazione dell’attrice con Hubert Wayaffe, collega della donna. Tuttavia, i rapporti tra i due sono tesi e al momento non c’è dialogo. Questo, stando a quanto emerso nel corso degli anni, a causa di una patologia mentale che affliggerebbe il giovane, che avrebbe assunto atteggiamenti opprimenti e compulsivi nei confronti della madre, portando la donna a sviluppare una condizione psicosomatica difficile, capace di farle comparire gonfiori improvvisi in alcune parti del corpo, curati con l’assunzione immediata di cortisone.

ALEXANDRE WAYAFFE, FIGLIO DI CORINNE CLERY: MALATTIA MENTALE

I problemi di Alexandre Wayaffe sarebbero sorti in seguito al trasferimento in campagna da parte della mamma, con la quale non parla più dal 2016. Il giovane sarebbe affetto da problemi di personalità, tanto che anche il suo matrimonio sarebbe terminato (mancano conferme ufficiali in merito a questo dato) per questa sua difficoltà psicologica. In più occasione Corinne Clery ha ammesso che il figlio avrebbe cercato ripetutamente di controllarla, ma oggi il rapporto tra i due si starebbe ricucendo: “Siamo in una fase di work in progress”, ha commentato l’attrice a “Verissimo”.

