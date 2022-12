Alexandria Ocasio-Cortez indagata da Commissione etica USA/ Motivo sconosciuto, ma…

La Commissione etica della Camera degli Stati Uniti d’America ha reso noto che sta indagando su una denuncia riguardante la deputata Alexandria Ocasio-Cortez. In un comunicato stampa divulgato mercoledì 7 dicembre 2022, la Commissione ha confermato la notizia, pur non fornendo ulteriori dettagli sull’oggetto dell’indagine e aggiungendo che l’Ufficio per l’etica del Congresso ha deferito la questione alla Commissione. L’Ufficio per l’etica del Congresso è un ente indipendente e apartitico, che esamina le accuse di cattiva condotta contro i legislatori della Camera e il loro personale.

La Commissione ha anche fatto notare che sta estendendo la questione di Alexandria Ocasio-Cortez al 2023, anche se – come riporta “USA Today” – l’estensione temporale “non indica di per sé che si sia verificata una violazione, né riflette alcun giudizio da parte della Commissione”. L’ufficio della politica newyorkese ha dichiarato al quotidiano sopra menzionato che “la deputata ha sempre preso incredibilmente sul serio l’etica, rifiutando qualsiasi donazione da parte di lobbisti, aziende o altri interessi particolari”.

LA DEPUTATA ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ INDAGATA DALLA COMMISSIONE ETICA DELLA CAMERA USA: “SIAMO FIDUCIOSI CHE LA QUESTIONE SARÀ ARCHIVIATA”

“Siamo fiduciosi che la questione sarà archiviata”, ha aggiunto l’ufficio di Alexandria Ocasio-Cortez ai microfoni di “USA Today”, facendo trasparire una serenità di fondo circa la questione che vede protagonista la deputata. La presidente facente funzione della Commissione è la deputata Susan Wild, dello Stato della Pennsylvania, e il membro facente funzione è Michael Guest, del Mississippi.

Tra gli altri membri della Commissione incaricata di esaminare il caso relativo ad Alexandria Ocasio-Cortez, ha chiosato il giornale a stelle e strisce, figurano anche i seguenti rappresentanti democratici: si tratta di Dean Phillips, del Minnesota; Veronica Escobar, del Texas; Mondaire Jones, di New York. I membri repubblicani, invece, corrispondono ai seguenti nominativi: Dave Joyce, dell’Ohio; John H. Rutherford, della Florida; Kelly Armstrong, del North Dakota.

