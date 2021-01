Alexi Laiho, morto chitarrista Children of Bodom/ Addio alla 41enne leggenda metal

Grave lutto nel mondo della musica: è infatti morto Alexi Laiho, 41enne musicista famoso per aver fatto parte del gruppo death metal Children of Bodom. Figura di spicco del metal internazionale, la sua causa di morte non è stata resa nota ma negli ultimi tempi si erano diffuse notizie in merito a delle sue condizioni fisiche non ottimali.

Probabile che il povero Alexi Laiho avesse un tumore o un mare incurabile, mentre sembrerebbe da escludere un’infezione per covid. Con i Children of Bodom raggiunse la fama a livello internazionale, visto che, nonostante la band fosse famosa in particolare in Finlandia, la stessa riuscì ad entrare nelle classifiche musicali di vendita degli Stati Uniti. Scioltasi due anni fa, nel 2019, dopo dieci album e un ultimo concerto in Finlandia, la band venne susseguita dai Bodom After Midnight, gruppo fondato proprio da Alex e da un altro membro dello stesso, Daniel Freyberg

ALEXI LAIHO È MORTO, L’ANNUNCIO DELLA BAND

A dare la notizia della scomparsa di Alexi Laiho è stato il profilo social della band, in cui si legge: “È con enorme dispiacere e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho. Siamo assolutamente devastati e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato, quindi non ci sono parole per descrivere lo shock e il dolore senza fondo che tutti noi proviamo. Possa la tua anima riposare in pace, ci mancherai eternamente. Ti vogliamo bene fratello”. I Bodom After Midnight fanno altresì sapere che “al momento non verranno rilasciati ulteriori annunci né interviste. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra necessità di elaborare e affrontare questa terribile situazione nella privacy. Grazie per la comprensione e il supporto. Daniel, Mitja e Waltteri”. La morte di Alexi Laiho è avvenuta nella sua casa finlandese la scorsa settimana, ma la notizia è divenuta pubblica solamente oggi.



