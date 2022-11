Alexia, chi è Alessia Aquilani/ “La mia regola è sempre stata lavorare come se fosse l’ultima volta”

Alexia a Verissimo presenta il suo album di canzoni di Natale

Alexia torna con un nuovo album di canzoni natalizie e rivela: “è un disco allegro, dove c’è tutta la mia anima: soul, blues, pop-rock”. Un gradito ritorno quello della cantautrice pronta a raccontarsi a cuore aperto in una imperdibile intervista nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tutto e’ iniziato tantissimi anni fa come ha rivelato proprio la cantante dalle pagine de Il Corriere della Sera: “quando ho iniziato a lavorare con Ice MC. Quando è arrivato il boom avevo per fortuna le spalle forti, dopo due anni di tournée con lui. Osservando Ice, cioè Ian, ho intuito che bisogna fare molta attenzione perché il successo arriva ma poi se ne va anche via. Bisogna ottimizzare quello che si sta ricevendo cercando di avere un atteggiamento professionale e preparandosi un terreno per il futuro. La mia regola è sempre stata lavorare come se fosse l’ultima volta”.

Da allora di tempo ne è passato e Alexia è diventata una vera star a livello mondiale. Eppure oggi, con l’avvento dei social qualcosa non è più come prima e lei stessa non lo nasconde.

Alexia e il rapporto con i social: “posso io, a 55 anni, mettermi a fare i TikTok?

“Ma come posso io, a 55 anni, mettermi a fare i TikTok? Ma siamo matti? Cosa faccio, i balletti?” – ha detto a gran voce Alexia parlando di come i social hanno stravolto le vite di tutti noi. “No, non ho proprio il carattere, non mi sentirei a mio agio. Oltre al fatto che sarebbe come chiedermi di ricominciare tutto da zero: ci vuole anche un pochino di stile. Non posso cercare di apparire, di essere attrattiva per i giovani spingendo sulla baracconaggine. Piuttosto io, piano piano, con i miei follower che — magari lentamente — però crescono, mi creo un seguito che però è solo mio, reale, concreto” – ha precisato che la cantante consapevole che tante, troppe cose, oggi sono cambiate. ”

“Fai progetti molto interessanti penalizzati da questo aspetto. Il mio produttore però mi ripete sempre: “Sai quanti brani escono ogni settimana? Ottanta”. Per dirmi che per forza vanno spinti… quindi razionalizzi tutto… ma nessuno mi può impedire di fare quello che davvero mi piace” – ha detto la cantante che e’ tornata alla musica con un disco di canzoni di Natale in cui crede tanto. “Dopo trent’anni mi sono detta: lo faccio, ma tutto in inglese. Per promuoverlo farò più eventi live che televisione. È un disco allegro, dove c’è tutta la mia anima: soul, blues, pop-rock. Porta leggerezza in un momento in cui serve” – ha rivelato.

