Alexia, chi è il marito Andrea Camerana e i figli/ Lei: “non ci siamo più lasciati”

Chi è Andrea Camerana e il primo incontro con la moglie Alexia

Andrea Camerana è il marito di Alexia, la celebre cantante conosciuta ed amata non solo in Italia. Dal loro amore sono nate due figlie: Maria Vittoria e Margherita. Una bellissima storia d’amore quella nata quasi per caso tra la cantante di “Summer is crazy” e il nipote di Giorgio Armani. Camerana, infatti, è figlio di Rossana, sorella del celebre stilista di moda. Non solo, visto che il padre Carlo Camerana era pronipote del fondatore della Fiat e cugino di primo grado di Giovanni e Umberto Agnelli.

Angelo Pisani, marito Katia Follesa/ "Per mia figlia Agata ho rinunciato..."

Che dire, un amore a cinque stelle per la bravissima cantautrice che dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato il primo incontro con l’uomo della sua vita: “nel 2002, durante un incontro di “cortesia” in vista di Sanremo, organizzato per discutere della possibilità di indossare qualche abito della sua azienda di famiglia. Io, che all’epoca avevo una relazione sentimentale che stava volgendo al termine, mi aspettavo di incontrare una persona completamente diversa. Un “modaiolo”, uno con le scarpe sportive e vestito di nero. Mi ritrovo davanti un’altra persona: elegante, gentilissima, ne resto colpita, ma finisce tutto lì”.

Elena Travaglia ex moglie Marco Bellavia/ "Suoi problemi psicologici? Mai avuti prima di..."

Andrea Camerana e Alexia: un grande amore e due splendide figlie

In realtà da quell’incontro è cambiato il corso della loro vita. Andrea Camerana, infatti, proprio in occasione del Festival di Sanremo le ha inviato un mazzo di fiori che è stato la molla per uno scambio di messaggi. “Era un periodo complicato, tra il tour e la fine della mia storia. Ci risentiamo quando tutto si è risolto, iniziamo a conoscerci e capiamo subito che c’era qualcosa di importante. Non ci siamo più lasciati” – ha raccontato la cantante. Qualche anno dopo la coppia si sposa: e’ il 2005 quando si promettono amore eterno dinanzi anche al re Giorgio Armani.

Alessia Mancini/ Dopo il tumore pubblica il suo primo libro di cucina

Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Maria Vittoria, il 14 febbraio 2007 e Margherita, il 4 luglio 2011. In rarissime occasioni Alexia ha parlato delle figlie: “mi sono venute a vedere un paio di volte ed è stato molto bello ed emozionante. La più grande è un tantino più critica, a 13 anni sanno tutto, mentre quella di 8 anni è un amore: canta un sacco in casa, entrambe sono bravissime”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA