Alexia, com’era da piccola? Sorpresa di Alessia Marcuzzi: “Sei rimasta uguale”/ Spunta il video su Rai2

Momento nostalgia nel corso della nuova puntata di Boomerissima. L’appuntamento con lo show musicale condotto da Alessia Marcuzzi anche questa volta porta in scena degli ospiti d’eccezione, schierati proprio dai concorrenti delle due squadre. Se i Millennial schierano Aka7even, i Boomer chiamano la grande voce di Alexia.

Dopo l’esibizione su alcuni dei suoi maggiori successi, Alexia raggiunge Alessia Marcuzzi che ha per lei una sorpresa. Si tratta di un video che la vede ragazzina, con un grande sogno: quello della musica. “Io ho trovato un tuo video di quando avevi 17 anni, – annuncia la Marcuzzi – che secondo me neanche tu hai visto, ti sbloccherò un ricordo! Devo dire che tu sei rimasta uguale, perché hai ancora la faccia da bambina e non cambi mai, sei stupenda!”

Alexia emozionata a Boomerissima, da giovane diceva: “Mi piacerebbe diventare qualcuno”

Nel filmato una giovanissima ma già determinata Alexia racconta alla telecamera i suoi sogni: “Io aspiro a tanto. Vorrei qualcosa che mi sento dentro, qualcosa che forse non so dire. Mi piacerebbe diventare qualcuno, ecco”. La cantante in studio è incredula e emozionata a rivedersi così giovane, poi il filmato continua con le immagini di una delle sue prime esibizioni in pubblico. Una grande emozione per lei.

