Alexia, “Dopo la morte di mio padre sono andata in terapia”/ La rivelazione…

Alexia e il dramma dopo il Festival di Sanremo: “Mi sono sentita svuotata e…”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Alexia ha attraversato un momento complicato della sua vita. In un’intervista al programma Vieni da me, Alexia ha rivelato che all’apice della sua carriera ha vissuto una crisi esistenziale. A un certo punto della sua vita, la cantante si reputava incompleta e avvertiva il desiderio di maternità. La cantante ha infatti rivelato: “Mi sono sentita un po’ svuotata, volevo vivere una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici…”.

Per questo motivo, Alexia ha poi scelto di abbandonare la musica per dedicarsi di più alla famiglia e agli affetti soddisfando il suo desiderio di maternità: “Le due cose non erano conciliabili, perché sono una pigra tremenda. La maternità ti fa maturare, ti fa capire che c’è tempo per ogni cosa: l’attesa è quella che ti fa maturare tanti pensieri”. La carriera artistica di Alexia è stata costellata di successi ma anche di momenti critici. Dopo la vittoria a Sanremo, Alexia dovette fare i conti con se stessa, per via dello stress e il dolore accumulati nel corso degli anni e mai affrontati: “A cominciare dal dolore per la morte di mio padre”. A quel punto la cantante ha scelto un percorso terapeutico: “Sapevo che da sola non ce l’avrei fatta”, ha confidato.

Alexia e la perdita del padre: “Sono andata in terapia e…”

Alexia ha sofferto molto per la perdita del padre. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante aveva spiegato: “Sì, ho dovuto fare i conti con me stessa. A cominciare dal dolore per la morte di mio padre. Pian piano sono riuscita ad elaborarlo. Ho capito che quando ho vinto Sanremo, avrei voluto condividere quel successo proprio con lui. Lui, però, non c’era più”. La forza di Alexia è stata quella di riconoscere di avere un problema. La terapia sta proseguendo ancora oggi, migliorando la sua vita. “Ho saputo riconoscere che era arrivato il momento di chiedere aiuto. Sapevo che da sola non ce l’avrei mai fatta. Sono andata in terapia. Ancora oggi, ogni settimana, ho questo momento che prendo per me. E poi mi ha aiutato la presenza di mio marito.”

Dopo la nascita della prima figlia, Alexia ha sofferto di depressione post partum: “Mi veniva da piangere e uscivo, non volevo che mi vedessero i miei in quello stato. Il vantaggio era avere la campagna attorno. (…) Urlavo, dicevo brutte parole, come si fa con un fantasma da esorcizzare. E’ successo dopo la prima gravidanza. Molto tosta. Con la seconda è andata meglio”.











