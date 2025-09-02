Alexia, uno dei volti più iconici della musica italiana soprattutto negli anni 2000, si è raccontata in un’ampia intervista tra passato e recente ritorno.

Una voce sublime, icona dei primi anni duemila con l’incoronazione arrivata nel 2003 con la vittoria a Sanremo – allora condotto da Pippo Baudo – poi un lungo periodo di lontananza dalla scena musicale; Alexia ora è pronta a tornare lo fa ripartendo dalle origini. Il prossimo marzo ci sarà il suo ritorno ufficiale con un evento live ma nel frattempo è già tornata a destreggiarsi nella sua comfort zone artistica con due nuovi brani in linea inglese, in particolare ‘Follow’. Intervistata da Fanpage, ha ripercorso questi anni scanditi dal primo grande successo, per certi versi iconico, e poi da periodi anche difficili che hanno frenato la sua carriera.

“E’ come una boccata d’aria”, ha asserito Alexia parlando del suo ritorno con il nuovo singolo: ‘Follow’. “Ho sentito che finalmente ero ritornata”, ha aggiunto la cantante sottolineando come la scelta di mettere da parte la lingua italiana per cantare in inglese rappresenti perfettamente i suoi intenti artistici.

Alexia e gli ostacoli del passato: “L’equilibrio tra famiglia e carriera, poi il giudizio ha avuto un peso…”

L’atmosfera cambia quando Alexia, sempre nell’intervista rilasciata a Fanpage, entra nel merito di ciò che in passato ha frenato la sua ascesa. “Cosa ha contribuito? Tante cose. C’è stata anche la famiglia: quando sono diventata mamma e mi sono sposata era necessario un equilibrio che non è semplice da gestire”. La cantante ha posto l’accento sulla difficoltà nel bilanciare i due lati della sua vita, carriera e famiglia: “Mi sono sentita come risucchiata”. Ovviamente, un peso considerevole è da ascrivere anche al giudizio altrui: “Sia nei confronti di persone che riguardano il mio lavoro che nei confronti, anche di recente, della mia famiglia”.

Non poteva mancare un riferimento al compianto Pippo Baudo, scomparso di recente e conduttore ai tempi della sua vittoria a Sanremo nel 2003. “Una figura paterna” – ha sottolineato Alexia – “Per me è stato una sorta di guida… Era generoso, competente, capace di cogliere ogni minima difficoltà negli occhi di un’artista”. La cantante – sempre a Fanpage – ha anche aggiunto: “La sua morte è stata come quella di una persona di famiglia, mi è stato vicino e mi voleva bene; e anche io”.