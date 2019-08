Alexis Sanchez all’Inter: colpo vicino/ Le cifre: Manchester Utd disposto a prestito

Romelu Lukaku e Alexis Sanchez: l’attacco dell’Inter nella Serie A che sta per cominciare potrebbe essere lo stesso di diversi match visti fino a qualche mese fa in Premier League nella città di Manchester, sponda United. L’incredibile sta per avversarsi con il “Nino Maravilla” che dopo essersi lanciato in Italia con la maglia dell’Udinese ormai una decina d’anni fa ora è pronto al ritorno in pompa magna in Italia per l’attacco della banda di Conte: i contatti sembrano ormai vicinissimi all’accordo con il blitz di Marotta che nelle scorse ore avrebbe di fatto quasi convinto il Man Utd a cedere Sanchez all’Inter addirittura in prestito gratuito. Dopo essere sfumate tutte le trattative dell’estate per consegnare a Conte un attacco che faccia a meno di Mauro Icardi e Ivan Perisic (al momento oltre a Lukaku, colpo dell’estate, in attacco ci sono solo Lautaro Martinez e Politano), non ultimo il colpo Dzeko, l’Inter prova l’assalto al numero 7 del Manchester che ormai all’Old Trafford vive da separato in caso e panchinaro fisso. Era arrivato con tutte altre aspettative Alexis Sanchez alla corte dei Red Devils, dopo gli anni spettacolari sia al Barcellona sia soprattutto a Londra, sponda Arsenal: era pronto alla consacrazione e invece tanto con Mourinho quanto con Ole Gunnar Solskjær i rapporti si sono freddati fino ora ad essere la quarta scelta in attacco.

ALEXIS SANCHEZ ALL’INTER: CONTE LO VOLEVA GIÀ ALLA JUVE..

Da qui il desiderio del Manchester United di liberarsi di un giocatore pur fenomenale ma ormai fuori dal progetto (e 31enne): l’Inter allora si è messa alla porta e pare ormai vicina la chiusura (forse già in settimana) che vedrà Alexis Sanchez a vestire per la prossima stagione la maglia neroazzurra. Conte lo voleva fortemente già ai tempi della Juventus ma i soldi non c’erano e Sanchez in quel momento di massimo fulgore all’Emirates costava cifre folli: oggi la situazione è diversa e Marotta starebbe trattando con l’agente Felicevich dopo il benestare dato dal Man Utd a chiudere la trattativa. Le cifre raccontate da Gazzetta e Calciomercato.com raccontano di un possibile prestito oneroso con diritto di riscatto (ma c’è anche chi parla di prestito gratuito secco per potersene liberare subito, ndr): secondo la Rosea, «l’Inter nella trattativa con il Manchester United ha già ottenuto un’apertura importante per dividere l’onere del pagamento degli emolumenti al Niño Maravilla, con il giocatore che sarebbe anche disposto a decurtarsi parte dello stipendio». Secondo i ben informati, la trattativa per Sanchez non escluderebbe un terzo arrivo davanti, quello dello svincolato ex Tottenham e Juventus, Fernando Llorente: a quel punto potrebbe essere probabile la cessione o il prestito di Politano che si vedrebbe chiuso l’intero parco attaccanti con 4 assi in mano ad Antonio Conte.

