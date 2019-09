Alexis Sanchez, messaggi a Rebecca Staffelli/ Il fidanzato furioso “sei morto di f..”

Alexis Sanchez è arrivato da poco in Italia, ma fa già discutere. Non ha ancora trovato continuità nell’Inter, del resto è fresco di trasferimento, ma ha trovato invece il tempo per mandare un messaggio a Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, noto inviato di Striscia la Notizia. Il fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, non l’ha presa affatto bene e ha raccontato tutto nelle sue Instagram Stories. La fidanzata le ha raccontato di aver ricevuto un messaggio su Instagram da un giocatore dell’Inter. «Non mi dire che è Lukaku, che è l’unico che segna», ha scherzato lui. Invece era Sanchez, ex Manchester United. Allora Alessandro Basile decide di mandargli un videomessaggio per invitarlo a smetterla di contattare la fidanzata e le sue amiche. Sì, perché Rebecca Staffelli non è l’unica. «La mia donna anche senza tacchi ti mangia in testa. Volevo farti fare una figura di merda visto che non hai avuto il coraggio di chiedere scusa», prosegue lui nel suo sfogo.

ALEXIS SANCHEZ, MESSAGGI A REBECCA STAFFELLI

Alessandro Basile, contrariato per il messaggio mandato da Alexis Sanchez alla fidanzata Rebecca Staffelli, si lascia andare anche a qualche insulto. «Sti morti di fi.. come stanno. Stavi sulla spiaggia a vendere i fazzoletti, ma come ti viene a fare il fenomeno? Ma vai a vedere i profili, controlla con chi hai a che fare. Lo fai a me che ho lo screenshot più veloce del web». A tratti ci va pesante l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. «Arrivi a Milano da una settimana e già cominci a cagare il ca..o». Dopo avergli mandato un video, l’attaccante dell’Inter ha cancellato il suo messaggio. Ma ormai era troppo tardi, perché nell’era dei social gli screenshot sono uno strumento che memorizza ogni gesto virtuale. «Gli ho detto che ho pensato di non sputtanarlo perché gioca nella squadra che tifo. Ma almeno dammi l’abbonamento, l’ho buttata sul ridere». E Alexis Sanchez invece ha cancellato il messaggio. Quindi ha deciso di raccontare tutto sui social.

ALESSANDRO BASILE “PENSA ALL’INTER, NON ALLA F… E ALLA MIA FIDANZATA”

«Che cog… che siete, siete parecchi così. Polli, brutti e polli», ha proseguito Alessandro Basile nel suo lungo sfogo contro Alexis Sanchez. «Non era mia intenzione fare queste storie, ma dato che giochiamo a fare i fenomeni e i furbi… Le fi… potete comprarvele. Ma se non giocavate a pallone chi ve la dava?». Il fidanzato di Rebecca Staffelli dunque rincara la dose. «Il cervello te lo sei giocato a poker. Sei a Milano da una settimana e già rompi. Ho gli screenshot di altre due amiche a cui ha rotto il c…». Nei suoi video sulle Instagram Stories, tra l’altro, non ha solo taggato l’attaccante cileno, ma anche l’Inter, a cui rivolge un appello, essendo peraltro tifoso nerazzurro. «Al posto di pensare alla f… pensa a giocare a pallone che ci servi quest’anno. Società, aiutate ‘sto ragazzo». La bomba dunque è deflagrata, come la prenderanno Sanchez e l’Inter dopo le rivelazioni di Alessandro Basile?



© RIPRODUZIONE RISERVATA