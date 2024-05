Alfa a Da noi a ruota libera: “Sangiovanni e Mr Rain? Io sono diverso”/ “Trovo il mio messaggio coraggioso”

Da noi a ruota libera, Alfa svela: “Sangiovanni è un ragazzo di cuore con un’emotività incredibile”

L’ultimo ospite della puntata di oggi di da noi a ruota libera, domenica 5 maggio 2024, è stato Alfa, Andrea De Filippi. E durante la chiacchierata Francesca Fialdini gli ha chiesto un parere su alcuni suoi colleghi che con lui hanno condiviso il palco dell’Ariston ed invece di portare una bella canzone allegra e spensierata, come la sua Vai! hanno portato testi più cupi e profondi come Sangiovanni e Mr Rain. Ed a proposito dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi quest’ultimo ha deciso ed annunciato di volersi ritirare.

Sullo stop alla musica di Sangiovanni, Alfa a Da noi…a ruota libera ha confessato: “Io Sangio lo conosco molto bene è un ragazzo di cuore e di un’emotività incredibile. In questo momento lui ha deciso di fermarsi perché quel picco era troppo. Ed è una cosa molto bella, in realtà, quella che ha fatto, spogliarsi pubblicamente e dire questa cosa qua perché la salute mentale deve essere messa al primo posto ed è importante che i cantanti e gli artisti ne parlano perché è un tema importante. Io gli voglio bene e spero che si riprenda presto. E spero che torni a fare musica perché è un’artista incredibile.”

Alfa su Mr Rain a Sangiovanni: “Fare una canzone che parla del futuro lo trovo un messaggio coraggioso”

Sul modo di intendere la musica e più in generale di vedere il mondo, invece, Alfa si è detto molto diverso da Sangiovanni e Mr Rain. Ed in effetti sul palco di Sanremo 2024 il suo brano era molto diverso da quello dei colleghi: “Non significa che io non soffra, io ho tutte le emozioni della mia generazione tra cui l’ansia. Io dico sempre che siamo la generazione dell’ansia. La musica per me è stata una terapia in cui cerco di riversare tutto quello che è la mia attitudine solare perché a me la vita piace e anche tanto. E credo che dopo i due anni di pandemia la mia generazione sia molto disillusa e spaventata in ottica del futuro e quindi fare una canzone che parla del futuro in maniera positiva lo trovavo un messaggio abbastanza coraggioso.”











