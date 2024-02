ALFA CON ‘VAI’ A SANREMO 2024/ Gaffe con la contrabbassista: “Ho sbagliato sono agitato”

Alfa a Sanremo 2024 con ‘Vai’, gaffe imbarazzante con la contrabbassista: “Ho sbagliato”

È stato il penultimo cantante ad esibirsi Alfa con Vai al Festival di Sanremo 2024. Il giovane si è presentato con un look casual sul palco dell’Ariston ed ha intonato la sua canzone molto orecchiabile e con un testo non particolarmente impegnato che entra subito in testa. E, però, alla fine dell’esibizione che il giovane Alfa ha commesso una clamorosa gaffe.

Alfa regala i fiori alla contrabbassista dell'orchestra/ Sboccia l'amore al Festival di Sanremo 2024?

Come di consueto, infatti, Amadeus ha fine esibizione ha consegnato un mezzo di fiori al cantante. Alfa, tuttavia, dopo avere preso il bouquet si è vicinato alla contrabbassista: “Volevo regalarteli perché l’ha cantante tutta.” Peccato che le si è rivolto prima come violinista poi come bassista e la scena visto anche il suo modo goffo di uscire e apparsa piuttosto cringe e imbarazzante e per questo quando la violoncellista gli ha fatto notare l’errore, Alfa compresa la gaffe ha ammesso: “E vabbè sono agitato, ho sbagliato” (Agg di Liliana Morreale)

Sanremo 2024, prima serata/ Diretta, scaletta, cantanti: Loredana Bertè in testa alla top 5!

Sanremo 2024: Alfa partecipa al debutto tra i Big, con “Vai”

Non é tra i candidati favoriti alla vittoria di Sanremo 2024, Alfa, il quale, insieme a “Vai”, partecipa speranzoso al Festival sospinto da un buon proposito per il nuovo anno. “É un onore rappresentare la Liguria”, fa sapere nel dettaglio il cantautore promosso alla kermesse ligure, Alfa, incalzato sui quesiti festivalieri in vista di Sanremo 2024, ai microfoni di Rainews.

Ebbene sí, il rappresentante della Generazione zeta ammesso alla gara dei 30 Big per il titolo di “canzone italiana” intende salire sul palco della kermesse con lo spirito di rappresentare la nuova leva di artisti e al contempo la sua regione, dove ha luogo Sanremo 2024, in musica. Questo, consapevole di portare sul palco sanremese del Teatro Ariston un pezzo competitivo, in quanto autobiografico. Si tratta della canzone dal titolo “Vai“.

Abiti Sanremo 2024 prima serata: stilisti e vestiti/ Marco Mengoni in gonna, Gazzelle con la felpa

“Vedevo sempre il Festival insieme ai miei nonni e spero di essere all’altezza”, fa sapere entusiasta per la nuova avventura Alfa, nel backstage delle sue prime prove registrate con l’Orchestra Sinfonica in vista di Sanremo 2024.

Alfa non é quotato tra i Big favoriti alla vittoria di Sanremo 2024

Il giovane cantautore genovese é reduce dal successo nell’estate 2023 del tormentone “Bellissimissima” e, in reaction alle prime rehearsals festivaliere, con determinazione e rinnovato ottimismo sembra ora promettere bene. Peraltro senza escludersi dal possibile podio di Sanremo 2024 con la sua canzone, sebbene alle prime scommesse dei bookmakers lui non sia incluso tra i Big favoriti al trionfo della gara con Geolier, Alessandra Amoroso e Annalisa.

“Si intitola Vai, perché non mi sono mai fermato”, rimarca con grinta, quindi, l’impegno profuso con il suo cantautorato in musica, il giovane Big in corsa alla gara del Festival della Canzone. Insomma, Alfa non rinuncia al sogno di trionfare a Sanremo 2024, la cui messa in onda é prevista dal 6 al 10 febbraio 2024, in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Mediaset infinity e sotto la direzione e conduzione artistica di Amadeus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA