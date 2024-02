Alfa a Sanremo 2024 con “Vai” video / Scoppia il caso plagio sui social: “è una cover dei One Republic”

Alfa con Vai a Sanremo 2024: la canzone è un plagio?

Alfa è tra i 30 artisti big in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Vai!”. Dopo il grandissimo successo di “Bellissimissima”, hit radiofonica dell’estate 2023, il 23enne Andrea De Filippi, rapper e cantautore italiano, partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con una canzone destinata a diventare un tormentone dei prossimi mesi. La canzone ha tutte le carte in regola per funzionare in radio e nelle classifiche di vendite, anche se non ha incontrato il favore della sala stampa dei giornalisti visto che non è rientrata nella TOP FIVE, ossia nelle prime cinque canzoni più votate. Non solo sui social è scoppiato un vero e proprio caso con tantissimi utenti che hanno segnalato un plagio.

“Mi dispiace dirlo, ma base completamente uguale a Run dei One Republic”. E’ soltanto uno dei tantissimi messaggi pubblicati sul social X dopo l’esibizione del 23enne rapper “reo” di aver scopiazzato la hit degli OneRepublic. Su tutti i social, infatti, si leggono commenti del tipo: “poveraccio. Mi auguro non conoscesse la canzone in questione. L’ha già detto qualcuno che la canzone di #Alfa ricorda moltissimo Run dei #OneRepublic?”.

“Vai” di Alfa a Sanremo 2024: per il web è ‘tale e quale’ a Run dei OneRepublic

La prima performance di Alfa al Festival di Sanremo 2024 con “Vai!” ha sicuramente lasciato il segno! Sui social, infatti, è scoppiata una polemica con tantissimi utenti che hanno parlato di plagio, visto che la canzone suona ‘tale e quale’ a Run, singolo del gruppo musicale statunitense OneRepublic, pubblicato il 5 maggio 2021. “Stavo riascoltando Vai! di #Alfa ed è LETTERALMENTE Run dei OneRepublic. Cioè mi chiedo davvero come sia potuta passare perché è davvero un plagio pazzesco” – fa notare un ascoltatore del Festival a cui fa eco anche un altro che domanda – “scusate ma a nessuno sembra che la canzone di #alfa sia un #plagio di Run dei Onerepublic?”.

C’è anche chi si domanda: come la commissione artistica del Festival di Sanremo 2024 abbia potuto ammettere in gara un canzone cover: “il fatto #Alfa sia stato ammesso a #Sanremo2024, nonostante abbia praticamente portato una cover dei One Republic, denota un elevata ignoranza musicale nella giuria che seleziona i brani. Non si può giustificare altrimenti”. Non solo, al di là del “papabile” plagio, c’è anche il commento di un fan del rapper deluso dalla qualità del brano: “da un ragazzo talentuoso come #Alfa mi aspettavo di più di questo probabile plagio. Peccato”. Un’occasione sprecata?

