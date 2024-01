Alfa a Sanremo 2024 con Vai! “Voglio mandare un messaggio ai giovani”/ “Può succedere che…”

Alfa debutta al Festival di Sanremo 2024: il suo messaggio ai coetanei

Si avvicina il momento del gran debutto per Alfa al Festival di Sanremo 2024. Il giovane cantante farà il suo esordio in gara con il brano Vai! E nel corso di una intervista concessa al settimanale Chi, l’artista si è raccontato, esternando sensazioni ed emozioni di questa avventura così importante e ghiotta. L’artista, esploso grazie ai social negli ultimi anni e capace di far ballare l’Italia con la sua Bellissimissima, debutterà a Sanremo 2024 con Vai! Una canzone che sa tanto di grido di speranza, un invito ai giovani nel non mollare mai. “La mia è una canzone motivazionale ma anche generazionale” ha confessato Alfa. Parlo ai miei coetanei e dico di non fermarvi, se vi muovete e andate avanti può succedere qualcosa come è accaduto a me”.

Loredana Berté a Sanremo 2024, retroscena su Angelina Mango/ "In lei vedo una cosa di suo padre"

Tornando sul successo di Bellissimissima, Alfa ha invece negato che la canzone fosse nata per iscriversi alla corsa del tormentone estivo: “E’ una canzone che ho scritto per una canzone d’amore finita male. Era più uno sfogo che una hit estiva. Dopo Sanremo Giovani dove non è andata bene ora devo dimostrare di essere un big, sono concentrato e un po’ in ansia” ha confessato il giovane artista.

Joe Bastianich: "Farina a base di insetti? Servirebbero soluzioni gourmet"/ "Fonte importante di proteine"

Alfa e gli amici in gara a Sanremo: la rivelazione

Sul palco di Sanremo 2024 Alfa, oltre a presentare la sua attesissima Vai!, ritroverà anche alcuni amici che saranno in gara proprio come lui. Nel corso dell’intervista concessa a Chi, il giovane cantante ha confidato: “Ho la fortuna di gareggiare con due miei amici come Irama e Annalisa. Lui mi ha dato dei consigli sull’ascolto e anche Annalisa mi ha insegnato tanto. La sua carriera dimostra che è importante avere pazienza, fare un passo alla volta senza perdersi” le parole di Alfa alla rivista.

Nei mesi scorsi, dopo il successo riscosso in estate, Alfa ha parlato anche della sua personale rivincita, soffermandosi anche sui tanti messaggi che riceve da parte delle donne. Alfa però cerca sempre di restare distaccato, mantenendo il rapporto artista-fan: “Non è carino. Rispondo poco. Metto like al messaggio, non è che faccio partire un flirt, dai, non è carino…”, insiste il cantante. In un’altra intervista, concessa ai microfoni de Il Secolo XIX, emerge invece il sapore della rivincita che il giovane cantante si è preso, dopo un periodo vissuto tra le difficoltà. “Ero grasso ed ero vittima dei bulli. La musica è il mio migliore amico”.

Tiberio Timperi a Bella Ma', il ricordo di Sandra Milo: "Era impegnativa"/ E' stata diva senza social"

© RIPRODUZIONE RISERVATA