Alfa è fidanzato con Virginia Montemaggi? Silenzio rotto a Verissimo: “Sono single”/ “Sono grato ai bulli”

Verissimo, Alfa spiazza sul bullismo subìto: “In un certo senso sono grato”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 23 marzo 2024, Alfa si è sbilanciato molto sulla sua vita privata, ha dichiarato di non avere una fidanzata dall’infanzia fino alla difficile adolescenza. Ha confessato di essere stato vittima di bullismo: “Alle medie era molto grasso e molto timido e molto facile da prendere in giro e quindi scrivevo canzoni perché mi sfogavo in qualche modo e questa cosa mi è rimasta perché io scrivo canzoni che non usciranno mai e se lo faccio è perché è terapeutico per me mi fa stare bene.”

Alfa a Verissimo ha poi aggiunto di aver perdonato i suoi bulli ed alcuni sono diventati suoi amici: “Li ho visti ed alcuni sono anche venuti ad un mio concerto perché la ragazza di uno è una mia fan e quindi li ho invitati senza problemi. Da ragazzini si è tutti un po’ cattivi sarebbe meglio se non succedesse ma alla fine a me hanno dato una grande occasione una nuova energia quindi sono anche grato che sia successo.”

Alfa smentisce il gossip a Verissimo sul presunto flirt con Virginia Montemaggi: “Non ho una fidanzata”

Spazio ha avuto durante la chiacchierata a Verissimo anche la vita privata di Alfa. Da tempo si vocifera che la sua fidanzata sia Virginia Montemaggi, che ci sia un flirt tra i due ma il giovane cantautore oggi a domanda diretta di Silvia Toffanin ha smentito tutti: “In questo momento sono felicemente single dico la verità ma per un motivo molto semplice, è un periodo molto pieno della mia vita e l’amore ha bisogno di attenzioni e quindi. In questo momento non sono pronto ma poi l’amore arriva quando non lo cerchi quindi vedremo.”

Dopo aver ammesso di non avere una fidanzata infine non poteva mancare un accenno a Roberto Vecchioni, il grande artista e professore che ha voluto con se a Sanremo 2024 durante la serata delle Cover: “Io sono cresciuto con il poster di Roberto Vecchioni che gli ho portato e gli ho fatto autografare. Era la canzone di mamma e papà l’abbiamo cantante e abbiamo spaccato.”











