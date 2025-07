Durante un suo concerto Alfa è caduto dal palco e ha fatto preoccupare i suoi fan, il cantente svela come sta dopo l'incidente.

Continua il tour estivo di Alfa, nei giorni scorsi l’amatissimo cantante ha fatto un concerto a Marostica (Vicenza) dove ha conquistato come al solito moltissimo affetto e sostegno da parte dei suoi affezionati fan. Sui social ha fatto sapere che è una delle location più belle in cui abbia mai cantato fino ad ora. Durante le varie esibizioni come sempre ha trasmesso molta gioia ai presenti cantando, saltando e ballando, ad un certo punto però si è reso protagonista di un piccolo incidente che ha fatto preoccupare i fan.

SCUOLA/ Patatine fritte ed eroi: la rivoluzione "gentile" che manca nelle nostre classi

Cosa gli è successo? Quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui mostrava di avere il ghiaccio sul ginocchio i suoi seguaci lo hanno riempito di domande, curiosi di sapere come stava e cosa gli fosse successo. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato lui stesso subito dopo.

Alfa tranquilli i fan dopo l’incidente sul palco, cosa ha detto il cantante sui social

Sempre tramite le sue storie di Instagram il cantante ci ha tenuto a tranquillizzare tutti coloro che lo seguono dicendo che non gli è successo nulla di grave e ha assicurato che sta bene. Con un po’ di ironia ha poi spiegato che mentre cantava ha dimenticato che ad un certo punto il palco finisce ed è caduto da un metro e mezzo.

Alfa, chi è?/ Dal successo ai rumor sulla fidanzata e il periodo buio: "Uno dei momenti più difficili..."

Alfa ha fatto sapere di aver rotto anche un fiore che fa parte della sceneggiatura cadendo. A causa dell’incidente il suo ginocchio si è un po’ gonfiato ma fortunatamente non è nulla di grave. Anche tra i commenti ha più volte ribadito che sta bene e che la caduta non ha provocato gravi conseguenze.