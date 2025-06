Alfa, momento magico per il cantautore genovese, ma il successo non gli fa dimenticare il periodo buio: "Ricevetti un colpo durissimo..."

Oggi Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, è sulla cresta dell’onda. Con A me mi piace, in collaborazione con Manu Chao, sta scalando le classifiche di gradimento e non è una novità per lui che ormai è abituato a veleggiare in alta classifica. Da Bellissimissima a Vai! passando per il Filo Rosso, sono davvero tanti i successi sfornati dal cantautore genovese. Oggi il ragazzo di Priaruggia (una frazione del quartiere di Genova Quarto) sta vivendo un momento davvero magico, raccogliendo i frutti di un lavoro cominciato anni fa.

Di recente ha persino incontrato Ed Sheeran e ha avuto il piacere di suonare con lui, realizzando un altro dei suoi tanti sogni. “Per me è stato bellissimo. Anche perché ho imparato a suonare la chitarra con una sua canzone che è A Team”, racconta in una bella intervista rilasciata a Fanpage. C’è chi sogna già una possibile collaborazione e Alfa non esclude nulla. “Vediamo cosa potrebbe nascere…”, le parole del giovane cantante genovese.

Oggi, almeno da un punto di vista professionale, Alfa sta vivendo un momento di grande felicità. I successi musicali e il tour nei palazzetti sembrano distrarlo persino dalle questioni di cuore, che restano avvolte nel mistero. Non è infatti chiaro se ad oggi ci sia una fidanzata o meno nella vita di Alfa, anche se tra i fan sono tantissime le ragazze che si “candidano” per vivere una favola. Tutto gira al meglio per il giovane artista, che riconosce di aver raggiunto il successo al momento giusto.

“Se fosse successo a 17 anni, non l’avrei gestito allo stesso modo…”. Il periodo più buio, manco a dirlo, risale al periodo della pandemia. Nel 2022 infatti saltò la sua partecipazione a Sanremo e il ragazzo aveva perso le speranze riguardo il suo sogno di fare musica. “E’ stato uno dei momenti più difficili della mia vita. E’ stato un colpo durissimo. Ma dall’insoddisfazione, è nata Bellissimissima ed è stata un motore incredibile”, sottolinea giustamente Alfa.

