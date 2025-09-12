Dalla svolta di carriera ai grandi successi: tutto su Alfa, chi è il giovane cantante genovese che domina le radio con le sue hit. La vita sentimentale...

Fino a qualche anno fa in pochi conoscevano Alfa, il giovane cantante genovese che da un po’ di tempo a questa parte non fa altro che collezionare successi. Da Bellissimissima a Filo Rosso e A me mi piace, passando per il brillante duetto con Vecchioni a Sanremo sulle note di Sogna ragazzo sogna, il cantautore di Priaruggia (frazione di Genova Quarto) ha fatto passi da gigante. L’estate che ci stiamo per mettere alle spalle è stata scandita dalla straordinaria collaborazione proprio con Manu Chao, dove tra le altre cose Alfa indossa la maglia del suo amato Genoa.

C’è il legame con la sua città e con la sua squadra del cuore nella sua musica e nei suoi testi, passioni che lo hanno portato lontano. Più di quanto mai avrebbe potuto immaginare nel 2019 dopo il diploma di maturità. Lì fu scaltro e lungimirante a tuffarsi completamente nel mondo della musica, ma forse fu anche l’unica scelta possibile in quel momento dopo il test d’ingresso a medicina. Chissà cosa sarebbe accaduto se lo avesse passato. Difficilmente però avrebbe collezionato i successi musicali di questi anni.

Oggi Alfa è felicissimo così. Vive di ciò che ama e non smette mai di sognare. “Il mondo ci vuole cinici, ma essere felici è una scelta”, ha detto fiero e orgoglioso il ragazzo genovese in un passaggio riportato da Esquire. Sul fronte della vita privata e sentimentale, tutto sembra invece tacere. Alfa non sembra intenzionato a mescolare carriera e questioni di cuore, per cui non è chiaro se ci sia una fidanzata nella sua vita.

La sua ultima relazione, secondo alcuni spifferi, sarebbe stata con Sofia Cerio, la ragazza del video Belissimissima, ma nessuno dei due ha mai confermato la storia. Anzi, lei avrebbe preso le distanze dai rumor in un podcast in onda sul canale YouTube di Damiano Alberti.