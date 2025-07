Chi è Alfa, l'artista originario di Genova che ha ottenuto straordinari risultati nonostante la sua giovane età? Nel 2024 a Sanremo, poi...

Nato a Genova nel 2000, Alfa ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, cominciando a suonare la chitarra e l’ukulele quando aveva appena 8 anni. Avvicinatosi poi al freestyle, ha deciso dopo il diploma di fare musica, lasciando anche la Bocconi, università alla quale si era iscritto per seguire il corso di economia delle arti e dei beni culturali. Da quel momento sono arrivati dunque i primi mixtape e dopo i primi singoli, che hanno portato Alfa a collaborare con altri artisti, come il conterraneo Olly.

Nel 2019 Alfa ha pubblicato il singolo “Testa tra le nuvole” che gli è valso il primo disco di platino, al quale hanno fatto seguito diversi dischi d’oro. Tanti i successi in quegli anni di carriera, con collaborazioni importanti con artisti affermati, come anche Annalisa e Rosa Chemical. Nel 2023, poi, il grande successo con “Bellissimissima”, brano che è valso ad Alfa cinque dischi di platino. L’anno successivo, per la prima volta in carriera, Alfa ha preso parte a Sanremo con “Vai!”, ottenendo il decimo posto.

Alfa, estate magica dopo la collaborazione con Manu Chao

Alfa è il protagonista dell’estate italiana con il singolo lanciato insieme a “Manu Chao”. La loro “A me mi piace” sembra aver conquistato tutti, tanto che dal suo lancio, il 9 maggio del 2025, il brano ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica top 50 dei brani di Spotify in Italia, sia che tra quelli più ascoltati di Amazon Music. Una collaborazione che funziona e che ha regalato ad Alfa la possibilità di lavorare con uno dei suoi artisti preferiti, appunto Manu Chao.

Parlando proprio dell’artista spagnolo, Alfa ha raccontato all’Ansa di averlo conosciuto durante un concerto a Milano nel quale è riuscito ad entrare nel backstage, scambiando proprio qualche battuta con lui. “Avere a che fare con un artista che, per me, è una leggenda, è stato un onore. Considerarlo oggi un amico è qualcosa di davvero speciale” ha rivelato l’artista genovese.

