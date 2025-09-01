Alfa, chi è il giovane artista originario di Genova? Gli esordi e il successo. Il cantante ha una fidanzata? Vita privata segreta ma...

La carriera di Alfa nel mondo della musica è comincata quando era appena un bambino. L’artista di Genova, infatti, ha iniziato a suonare la chitarra, il pianoforte e l’ukulele quando aveva appena 8 anni. Ha iniziato poi a prendere parte alle prime gare di freestyle, ottenendo un buon successo, fino a dedicarsi esclusivamente alla musica dopo aver lasciato l’Università Bocconi di Milano alla quale si era iscritto per studiare economia e beni culturali. Nel 2017 Alfa ha pubblicato il suo primo mixtape e con il tempo sono arrivati i singoli di successo. Il primo è stato senza dubbio nel 2019 “Cin cin”, certificato quattro volte disco di platino, seguito da altri successi. Nel 2023 Alfa ha scritto “Bellissimissima” che invece di dischi di platino ne ha ottenuti ben cinque. A Sanremo, nel 2024, si è invece posizionato deciso con la sua “Vai!”.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, possiamo dire con assoluta certezza che Alfa è un po’ riservato. In passato sappiamo che è stato fidanzato con la pallavolista Sofia Marco mentre lo scorso anno è stato accostato ad un’altra collega della sua ex, Alessia Orro. Una storia però mai confermata. In passato si era parlato anche di un flirt con Sofia Cerio, ex concorrente del Collegio, ma fu proprio lei all’epoca a smentire la cosa. Alfa dal canto suo ha parlato poche volte della sua vita privata. In una di queste ha dichiarato: “Come deve essere la mia ragazza ideale? Beh, lei deve ridere alle mie battute”. Poche pretese, dunque, per il cantante.

In un’intervista recente a Vanity Fair, Alfa ancora ha rivelato: “Ho paura di innamorarmi. Ho tanto tempo per il lavoro, ma pochissimo per i rapporti. Innamorarmi oggi mi sembra difficile, anche se è quello che desidero più di ogni altra cosa. Più di vincere Sanremo”. Parole, dunque, che confermano la tenerezza e la dolcezza di questo giovane artista.