Alfa, chi è?/ Il grande successo con Mr.Rain in “Sincero”

Alfa sarà tra i grandi protagonisti di Radio Zeta Future Hits Live. Di recente è esploso il giovane ragazzo per un featuring con Mr.Rain nella canzone Sincero che ha raccolto consensi dalla critica e dal pubblico. A Wad i due si sono raccontati, con Alfa che ha specificato: “Avevamo flirtato per anni. È stato un amore platonico sbocciato dopo diversi anni. Sono suo fan da quando ha iniziato, addirittura da quando era a X Factor. Mi ha scritto su Instagram tre anni fa e da quel momento c’è sempre stata stima artistica tra di noi”. I due hanno mostrato una grande affinità, entrambi giovani e talentuosi hanno conquistato il palco. Il loro flirt è ben diverso però dalle storie d’amore, visto che Alfa attualmente risulterebbe legato a Sofia Marco, una giovane talentuosa pallavolista genovese come lui. Ci è voluto un po’ di tempo, ma finalmente i fan hanno assimilato la notizia che tra lui e Virginia Montemaggi, star di Tik Tok, c’è e c’è sempre stata, solo una grande amicizia.

Alfa, i suoi prossimi progetti

Alfa, vero nome Andrea De Filippi, classe 2000, è un rapper e un cantautore genovese con una formazione iniziale di chitarra e pianoforte, a cui fa seguito negli anni l’avvicinamento al freestyle. Infatti, partecipa a diverse manifestazioni e concorsi di questa disciplina da adolescente. E già qui comincia ad affiorare il suo talento. Il freestyle consiste nel sapere improvvisare con elementi rapping, djing, breaking e graffiti writing. Nel suo caso, si distingue dagli altri, rappando. Attualmente Alfa sta lavorando al suo Progetto Wanderlust che in sociologia significa letteralmente desiderio di viaggiare. Si tratta di un viaggio sia dal punto di vista introspettivo sia nel senso fisico dello spostamento, del viaggiare alla scoperta del nuovo o del diverso. La prima tappa geografica e musicale di Wanderlust è stata la città di Parigi in cui Alfa ha trovato ispirazione per il primo singolo, intitolandolo appunto Parigi. Alfa per il 2022 tornerà anche ad esibirsi dal vivo con il suo tour Bentornati a Wanderlust. Infatti, il prossimo 27 novembre sarà al Fabrique di Milano e questa data in pochissimo tempo è diventata sold out.

Un mix tra rap, pop e indie

La musica di Alfa è un mix di rap, pop e indie. Ha conquistato diversi dischi d’oro, come con il singolo Wanderlust!, Il giro del mondo e nel 2019 con l’album Before Wanderlust. Nel 2020 pubblica il brano Sul più bello che è anche la colonna sonora del film che porta lo stesso titolo. Nello stesso anno esce il singolo San Lorenzo, anche questo di grande successo, realizzato in collaborazione con Annalisa. Nella primavera del 2021 pubblica il suo secondo album, Nord composto da dieci canzoni. Sempre l’anno scorso collabora con il rapper Tecla e realizza il singolo Ti amo ma e Faccio un casino.Come dichiarato dallo stesso Alfa in una recente intervista, nonché pubblicato sui suoi profili social, uno dei suoi sogni è partecipare al Festival di Sanremo.

