Alfa, chi è la fidanzata?/ Dal presunto flirt con Virginia Montemaggi ai rumor su Sofia Marco

La notorietà dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ha delle particolari derive che riguardano principalmente la curiosità dei social. Gli internauti e gli appassionati sono spesso a caccia di notizie riferite alla vita sentimentale degli artisti e ha fatto la conoscenza di tale meccanismo anche il giovane Alfa, cantante reduce da un ottimo decimo posto al Festival di Sanremo 2024.

Alfa ha una fidanzata? Saranno in tanti ad aver digitato tale frase alla ricerca di informazioni utili, ma la verità è che oltre ad alcune voci con annesse smentite non pare esserci una risposta definitiva. I primi rumor sulla vita sentimentale del giovane artista sono iniziate a circolare intorno al nome di Virginia Montemaggi. La giovane è stata protagonista di un suo ultimo videoclip – “Cin cin” – e tale circostanza ha dunque alimentato le teorie del mondo del gossip pronte a sostenere che la giovane fosse la fidanzata di Alfa.

Alfa, le voci di gossip tra Virginia Montemaggi e Sofia Marco

Per la sfortuna di buona parte dei fan che speravano nella fondatezza delle voci, non pare essere Virginia Montemaggi la fidanzata di Alfa. Sia la protagonista del videoclip che il giovane artista hanno rispedito al mittente le indiscrezioni, smentendo in maniera categorica la possibile liaison tra loro. Diverse invece sono le informazioni relative ad un altro rapporto, che è però riferito al passato e che corrisponde al nome della fidanzata Sofia Marco.

Tra Alfa e Sofia Marco – giocatrice di pallavolo – pare ci sia stata una storia d’amore iniziata intorno al 2020. Purtroppo la relazione tra i due sembra essere giunta al capolinea alcuni mesi fa, nonostante qualcuno abbia ipotizzato nel tempo un possibile ritorno di fiamma. Dunque, all’apparenza il giovane cantante potrebbe essere single oppure semplicemente molto discreto al fine di proteggere l’identità di una possibile fidanzata.

