La rivincita di Alfa contro il bullismo: “Credo che nel ritorno alla normalità”

Oggi è idolo di migliaia di giovani, grazie alla sua musica e alla leggerezza e la semplicità con cui affronta la vita. Alfa porta il sole ovunque vada, con una passione – quella per la musica – che non è mai tramontata. In questi anni il giovane cantautore genovese ha investito molto nella canzone, soprattutto per ritrovare se stesso nei momenti bui. Se oggi è sulla cresta dell’onda, lo deve alla sua perseveranza e a suo talento, spesso bistrattato e inascoltato in passato.

Chi è Alfa, il cantante al Concerto del 1 Maggio / Ha una fidanzata? Grande riserbo e il problema bullismo

E allora il successo odierno, con le sue canzoni che fanno numeri da capogiro ed una città intera, Genova, che lo ama, sa tanto di rivincita nei confronti di chi lo bullizzava. “Questa è la rivincita degli ‘sfigati'”, ha raccontato Alfa in una bella intervista a Vanity Fair. “C’è tanta aggressività in giro ma io credo nel ritorno della normalità”, le parole del promettente artista genovese.

Alfa e i rumors sulla vita privata / Fidanzata? C'è l'annuncio in diretta, poi il ricordo delle ex

Alfa, estate calda tra hit e… nuovi amori?

Allo scorso Festival di Sanremo ha fatto scintille, ma anche dopo la kermesse ha fatto parlare di sè. L’ultima collaborazione con Manu Chao è un successo che si preannuncia protagonista dell’estate musicale italiana. D’altronde Alfa è un fiume in piena, vuole creare e ascoltarsi, per farsi ascoltare. “Per me la musica va fatta in maniera viscerale, come un bisogno. Per star bene con me stesso, non per numeri”, aveva spiegato sempre a Vanity.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, nessuna traccia di una fidanzata, anche se un grande amore Alfa lo ha già e non lo nasconde. Da sempre, infatti, il cantante è grande tifoso del Genoa e spesso segue le partite del grifone al Ferraris. La società rossoblu lo ha pure omaggiato inserendo il suo mitico cuore giallo sulla maglia del Genoa, in occasione di una partita di Serie A del campionato appena concluso. “Ho pianto, è stata un’emozione strana”, ha confidato a Sky il ragazzo.

Concerto Radio Italia 2025, ospiti e data/ Evento gratuito a Milano: sul palco anche Fedez e Giorgia