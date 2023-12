Alfa: “Dovevo fare Medicina e invece vado a Sanremo 2024…”/ La confessione del Big

Sanremo 2024, Alfa consegue l’upgrade di concorrente Big ammesso al Festival

Nella rosa dei primi 27 Big ammessi al Festival di Sanremo 2024, Alfa conquista l’upgrade di giovane concorrente sanremese, anche se avrebbe dovuto studiare Medicina. É quanto fa sapere tra le dichiarazioni nella nuova intervista ripresa sulle pagine di La Repubblica, Alfa, grande promessa tra le proposte musicali più rappresentative della Generazione zeta, tra i 30 Big sanremesi per il titolo della Canzone italiana.

Dopo il successo del singolo Bellissimissima, che si impone tra le canzoni dal più alto volume di streaming di ascolti in riproduzione su Spotify Italia nell’anno 2023, Alfa si qualifica tra i competitor più giovani tra i primi 27 Big annunciati da Amadeus per la gara della canzone italiana, prevista dal 6 al 10 febbraio 2024. E il fandom spera per il giovane beniamino in una vittoria sorprendente della Generazione zeta, per lui. Alfa, pseudonimo in arte di Andre De Filippi, nel 2019 è esploso grazie a milioni di condivisioni su Tik Tok con «Cin cin». «bellissimissima <3» è stata uno dei tormentoni della scorsa estate. Il 24 febbraio il biondo fenomeno cantautore si esibirà al Forum di Assago, chiaramente dopo il debutto festivaliero a Sanremo 2024.

Ma che effetto gli fa essere stato scelto tra i Big da Amadeus? «Non ci sto credendo-fa sapere come una rodata popstar, Alfa, incalzato dai quesiti della fonte-, non mi sembra vero. L’anno scorso non sono riuscito a partecipare alle audizioni di Sanremo Giovani perché sono stato male. Un’influenza ma sembrava una cosa più grave, tanto che stavano per farmi una trasfusione. E ora mi ritrovo nel cast del Festival 2024. C’è sempre un disegno più grande e io ora lo vedo come un disegno d’amore!».

Tra gli artisti della Gen Z, rappresenta la coolness del non essere cool e lui stesso, tra le dichiarazioni pre-Sanremo 2024, lo ammette, in un certo senso:

«C’è stato un momento, qualche anno fa, in cui alla coolness si è risposto con l’anticoolness e allora andavano di moda il vestirsi male apposta e la musica indie: era tendenza non seguire la tendenza. Al termine uncool preferisco normale, parola sulla quale non puoi costruire nessuna tendenza».

Alfa, dalle origini al successo: l’intervista pre-Sanremo 2024

Che abbia scelto il nome d’arte, Alfa, come riferimento al sentirsi maschio alfa?

«No -chiarisce il giovane Big di Sanremo 2024, nell’ammiccare anche all’occhio pubblico delle altre generazioni mostrando maturità e senso critico – è legato al significato della parola in greco: inizio e principio. Sono uno che non si gode le cose e va sempre avanti, quindi mi sento sempre al punto di partenza».

Oltre alla passione per la musica, Alfa ha coltivato anche la cultura e la conoscenza in generale, con gli studi matti e disperatissimi. “Ho fatto il liceo classico a Genova, avrei voluto fare medicina e anche mamma, che è psicologa e aveva genitori medici, avrebbe voluto quello…Non ho passato il test e mi sono iscritto a Economia delle arti e dei beni culturali in Bocconi. “Cin cin” è esplosa alla fine del liceo- fa sapere della bio, Alfa, prima di calcare il palco di Sanremo 2024-, ho fatto l’esame di maturità con i giornalisti del TGR che mi aspettavano per intervistarmi. Che imbarazzo… Quando ho mollato l’università, sia per la musica sia perché era talmente competitiva che c’era chi passava gli appunti sbagliati apposta, c’è stato un litigio importante con mia mamma”.

Quindi, la rivelazione del curioso retroscena su un ricordo che lo vincola alla madre: “Nel 2019, al mio primo grande concerto, al Fabrique di Milano, abbiamo fatto pace. Non la biasimo: quello del cantautore è un mestiere appeso a un filo e ci sta che un genitore pensi a un percorso più sicuro. Adesso ho capito che voglio fare questo, anzi più il musicista che il cantante: vorrei scrivere per altri e non dover usare sempre la mia faccia».











